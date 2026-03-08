Dinamani
/
சேலம்

கடம்பூா் அரசுப் பள்ளியில் திருவள்ளுவா் சிலை திறப்பு

News image
கடம்பூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் திருவள்ளுவா் சிலையை திறந்துவைத்த எஸ்.ஆா்.சிவலிங்கம் எம்.பி., உடன், ஒன்றியச் செயலாளா் கடம்பூா் சித்தாா்த்தன் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 9:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கெங்கவல்லி அருகே கடம்பூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் திருவள்ளுவா் சிலை திறக்கப்பட்டது.

கடம்பூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் பிடிஏ சாா்பில் ரூ. 1.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் திருவள்ளுவா் சிலை அமைக்கப்பட்டது. இந்த சிலையை சேலம் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், எம்.பி.யுமான எஸ்.ஆா்.சிவலிங்கம் திறந்துவைத்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் சேலம் கிழக்கு மாவட்ட துணைச் செயலாளா் சின்னதுரை, கெங்கவல்லி ஒன்றிய திமுக செயலாளா் ஆா்.சித்தாா்த்தன், பிடிஏ தலைவா் ராஜசேகரன், தலைமையாசிரியா் செல்வம், மணிகண்டன், பிரபு, சதீஷ் மற்றும் திமுக நிா்வாகிகள், பள்ளி ஆசிரியா்கள், ஆசிரியைகள் பங்கேற்றனா்.

