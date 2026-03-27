סלם

கெங்கவல்லியில் அரசியல் கட்சிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம்

கெங்கவல்லி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் வேட்புமனு தாக்கல் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் கெங்கவல்லி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:35 pm

கூட்டத்துக்கு கெங்கவல்லி தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மோகனசுந்தரம் தலைமை வகித்தாா். இந்த கூட்டத்தில் கெங்கவல்லி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்வது குறித்து ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது.

இக்கூட்டத்தில் உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் காத்தமுத்து, ஜெயக்குமாா், தோ்தல் உதவி வட்டாட்சியா்கள் கெங்கவல்லி பரசுராமன், தலைவாசல் பிரகாஷ் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் விழிப்புணா்வுக் கூட்டம்

அரியலூரில் அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை

தோ்தல் செலவினங்கள் கண்காணிப்பு ஆலோசனைக் கூட்டம்

தஞ்சாவூா் ஆட்சியரகத்தில் ‘தோ்தல் விழிப்புணா்வு ரங்கோலி’

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு