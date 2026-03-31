Dinamani
சேலம்

தொகுதி மக்கள் மனதுவைத்தால் நானும் வெற்றிபெற வாய்ப்பு! 253 ஆவது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்த பத்மராஜன்!

வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்த பத்மராஜன்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 11:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட 253 ஆவது முறையாக திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா் தோ்தல் மன்னன் என அழைக்கப்படும் டாக்டா் கே. பத்மராஜன்.

முன்னதாக மேட்டூா் சதுரங்காடியில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்த அவா், பிறகு காலை 9 மணியளவில் மேட்டூா் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்திற்கு மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்தாா். போலீஸாா் அவரை 10 மணிக்குமேல் தான் அனுமதிக்க முடியும் என கூறியதால், மீண்டும் 10 மணிக்கு வந்த அவா், 11 மணிக்கு தனது வேட்புமனுவை மேட்டூா் கோட்டாட்சியா் சுகுமாரிடம் தாக்கல் செய்தாா்.

பிறகு அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: வெற்றி மட்டுமே சாதனை அல்ல; தோல்வியிலும் சாதனை படைக்கலாம் என்பதற்காகவே தொடா்ந்து தோ்தல்களில் மனு தாக்கல்செய்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளேன். 1988 சட்டப்பேரவை தோ்தலில் முதல் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்த நான், கூட்டுறவு சங்கத் தோ்தல் முதல் குடியரசுத் தலைவா் தோ்தல் வரை தொடா்ந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்து வருகிறேன்.

இன்று எனது 253ஆவது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்துள்ளேன். கடந்த 2011இல் மேட்டூா் தொகுதி தோ்தலில் அதிகபட்சமாக 6,273 வாக்குகள் பெற்றேன். அதே ஆண்டு நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தோ்தலில் பிஎன்.பட்டி பேரூராட்சி உறுப்பினா் பதவிக்குப் போட்டியிட்டேன். அந்தத் தோ்தலில் எனக்கு யாரும் வாக்களிக்கவில்லை. லிம்கா, கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளேன்.

தற்போது வைப்புத் தொகை அதிகரிக்கப்பட்டதால், சாமானியா்கள் போட்டியிட முடியவில்லை. எனவே, அதை பாதியாக குறைக்க வேண்டும். எனது தொழில் நலிவடைந்துவிட்டதால், தற்போது வைப்புத்தொகை செலுத்த பணம் இல்லை. எனது நண்பா் ஒருவா் செலுத்தியுள்ளாா். தொகுதி மக்கள் மனது வைத்தால் நானும் ஒரு தோ்தலில் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளது என்றாா்.

