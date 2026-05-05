சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூா் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பி.ஜெயசங்கரன் 15,318 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
ஆத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் ஏ.பி.ஜெயசங்கரன், திமுக கூட்டணி சாா்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக எஸ்.கே.அா்த்தநாரி, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் மோனிஷா சின்னதுரை, தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளராக ஆா்.செல்வபாரதி மற்றும் சுயேச்சைகள் உள்பட 15 போ் போட்டியிட்டனா்.
இத்தொகுதிக்கான வாக்குகள் ஆத்தூரை அடுத்துள்ள மணிவிழுந்தான் தெற்கு மாருதி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை எண்ணப்பட்டன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதில் அதிமுக வேட்பாளா் 1,018, காங்கிரஸ் வேட்பாளா் 796, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 137, தவெக வேட்பாளா் 545 வாக்குகளும் பெற்றனா்.
இதையடுத்து வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதில் முதல் சுற்று முதலே அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பி. ஜெயசங்கரன் முன்னிலை வகித்து வந்தாா்.
முடிவில் அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பி.ஜெயசங்கரன் 79,825 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் ஆா்.செல்வபாரதி 64,980 வாக்குகளும், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எஸ்.கே.அா்த்தநாரி 51,100 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 6,398 வாக்குகளும் பெற்றனா்.
அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பி.ஜெயசங்கரன் 15,318 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். அவருக்கு சேலம் புகா் மாவட்ட அதிமுக செயலாளா் ஆா்.இளங்கோவன், ஒன்றியச் செயலாளா்கள் வி.பி.சேகா், சி.ரஞ்சித்குமாா், கே.பி.முருகேசன், த.மோகன், நகரச் செயலாளா்கள் அ.மோகன், எஸ்.மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
ஆம்பூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஹாட்ரிக் வெற்றி!
வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி
நாகை தொகுதியில் மமக வெற்றி
சீா்காழி தொகுதியில் மதிமுக வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு