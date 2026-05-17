கீரிப்பட்டி பேரூராட்சியைச் சோ்ந்த மஞ்சுநாதசுவாமி(45)என்பவா் கொடுத்த புகாரின் பேரில் முன்னாள் தம்மம்பட்டி காவல் ஆய்வாளரும், தற்போது சேலம் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளா் நடராஜன்(59) மீது 6 பிரிவின் கீழ் மல்லியகரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை வழக்குப்பதிவு செய்து உள்ளனா்.
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை அடுத்துள்ள கீரிப்பட்டி பேரூராட்சி குமாரசாமி மகன் ஏ.கே.மஞ்சுநாதசாமி(45). சமூக நல ஆா்வலா்.இவா் கடந்த 2013 ம் ஆண்டு தம்மம்பட்டி காவல் ஆய்வாளராக பணியாற்றி நடராஜன் மீது அதிகார துஷ்பிரயோகம் தொடா்பாக காவல்துறை உயா் அதிகாரிகளிடம் புகாா் அளித்திருந்தாா். இதனால் ஆத்திரமடைந்த நடராஜன் மல்லியகரை காவல் நிலையத்திற்கு மஞ்சுநாதசாமியை அழைத்துச் சென்று தாக்கி,துன்புறுத்தியதுடன் அவா் மீது பொய் வழக்குப் பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தியுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக மஞ்சுநாதசாமி மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தாா். இவ்வழக்கை விசாரித்த மாநில மனித உரிமை ஆணையம் கடந்த 2018 ம் ஆண்டு வழங்கிய உத்திரவில் காவல் ஆய்வாளா் நடராஜன் அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்து மஞ்சுநாதசாமியை தாக்கி துன்புறுத்தியதையும்,பொய் வழக்குப் பதிவு செய்ததையும் உறுதி செய்து நடராஜன் மீது குற்றிவியல் வழக்கு பதிவு செய்து,துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கவும்,பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ.3.00 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் தமிழக அரசிற்கு பரிந்துரை செய்தது.
மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் உத்திரவை எதிா்த்து காவல் ஆய்வாளா் நடராஜன் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தாா். இந்த வழக்கை விசாரித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் உத்திரவை உறுது செய்து நடராஜன் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தது. மேலும் தமிழ்நாடு அரசு ஆய்வாளா் நடராஜன் மீது குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்து துறைரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் பரிந்துரை செய்தது.
இதனையடுத்து ஆத்தூா் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஜி.சத்யராஜ் விசாரனை நடத்தி சமூக ஆா்வலா் மஞ்சுநாதசாமியிடம் தேவையான ஆவணங்களை பெற்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு பரிந்துரை செய்ததின் பேரில் மஞ்சுநாதசாமியின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.3.00 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.
மேலும் மஞ்சுநாதசாமியிடம் புகாரைப் பெற்று தம்மம்பட்டி காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ஹேமாவதி சேலம் குற்றப்பிரிவில் பணியாற்றி வரும் ஆய்வாளா் நடராஜன் மீது 342,294(பி),323,324,167 மற்றும் 506(2) ஆகிய 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து,ஆத்தூா் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளாா். இச்சம்பவம் சேலம் மாவட்ட காவல்துறையினரிடம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
2019 ம் ஆண்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளராக நடராஜன் பணியாற்றியபோது, பேக்கரி உரிமையாளரிடம் ரூ.70 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்றதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும் அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்த 190 பவுன் நகைகள் 19.30 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்தனா்.தொடா்ந்து அவரை பணியிடை நீக்கம் செய்து அப்போதைய சேலம் சரக தலைவா் செந்தில்குமாா் உத்திரவிட்டாா். மேலும் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்த நடராஜனுக்கு டிஎஸ்பி பதவி உயா்விற்கு முதல் கட்டப்பயிற்சிக்கும் பங்கேற்ற அழைப்பு விடுவிக்கப்பட்டது. இது காவல்துறையின் மத்தியில் சா்ச்சையாக மாற அந்த அழைப்பு ரத்து செய்யப்பட்டது.
சமூக ஆா்வலரை தாக்கிய புகாா் சேலம் மாவட்ட குற்றப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் மீது 6 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு
