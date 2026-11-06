சேலம் வழியாக சென்னை எழும்பூா் - கொல்லம் இடையே பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில்
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து சேலம், ஈரோடு வழியாக கொல்லத்துக்கு பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து சேலம், ஈரோடு வழியாக கொல்லத்துக்கு பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பண்டிகை காலங்களில் அதிகரித்து வரும் கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு, சென்னை எழும்பூா் - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் வரும் 7, 14 ஆகிய தேதிகளில் சனிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும். சென்னை எழும்பூரில் இருந்து இரவு 11.40-க்கு புறப்படும் இந்த ரயில் பெரம்பூா், திருவள்ளூா், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா், பாலக்காடு, திருச்சூா் வழியாக அடுத்த நாள் மாலை 4.20-க்கு கொல்லம் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் கொல்லம் - சென்னை சென்ட்ரல் இடையே வரும் 8, 15 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். கொல்லத்தில் இருந்து மாலை 6.45-க்கு புறப்படும் இந்த ரயில், போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், காட்பாடி வழியாக அடுத்த நாள் காலை 11.35-க்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை அடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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