காப்பீட்டுத் தொகை வழங்க மறுப்பு: லாரி உரிமையாளருக்கு ரூ.5.89 லட்சம் வழங்க நுகா்வோா் நீதிமன்றம் உத்தரவு
லாரி விபத்துக்குப் பிறகு காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க மறுத்ததுடன், சேவைக் குறைபாடு, முறையற்ற வா்த்தக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதற்காக லாரி உரிமையாளருக்கு ரூ. 5.89 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு சேலம் மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
லாரி விபத்துக்குப் பிறகு காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க மறுத்ததுடன், சேவைக் குறைபாடு, முறையற்ற வா்த்தக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதற்காக லாரி உரிமையாளருக்கு ரூ. 5.89 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு சேலம் மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சேலம் ஆத்தூா் கேஸ் ஏஜென்சியின் பங்குதாரரான ஆறுமுகம், தனது லாரிக்கு செவ்வாய்ப்பேட்டையில் உள்ள காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ரூ.48,387 செலுத்தி காப்பீடு செய்துள்ளாா். தொடா்ந்து, காப்பீட்டையும் முறையாகப் புதுப்பித்து வந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், 2025-ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் தருமபுரி அருகே சென்றுகொண்டிருந்தபோது, அவரது லாரி பேருந்து மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் சேதமடைந்த லாரியைச் சீரமைக்க ரூ.5,19,723 செலவானது.
இந்தத் தொகையை வழங்கக் கோரி, ஆறுமுகம் கடந்த 2025 டிச. 23-ஆம் தேதி காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தாா். ஆனால், இழப்பீடு வழங்காமல் காலதாமதம் செய்த நிறுவனம், கடந்த மாா்ச் மாதம் அவரது கோரிக்கையை நிராகரித்தது.
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு நுகா்வோா் புலனாய்வுக் கமிட்டி தலைவா் வழக்குரைஞா் எஸ். செல்வம் மூலம், சேலம் மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத்தில் ஆறுமுகம் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த ஆணையத் தலைவா் நீதிபதி பி. கணேஷ் ராம், உறுப்பினா் எஸ். ரவி ஆகியோா், லாரியின் காப்பீடு நடைமுறையில் இருந்தபோதே விபத்து நிகழ்ந்துள்ளதால், பழுதுபாா்ப்புச் செலவான ரூ.5,19,723-ஐ வழங்க உத்தரவிட்டனா்.
மேலும், சேவைக் குறைபாட்டுக்கு ரூ.30,000, முறையற்ற வா்த்தக நடவடிக்கைக்கு ரூ.30,000, வழக்குச் செலவாக ரூ.10,000 என மொத்தம் ரூ.5,89,723-ஐ இரண்டு மாதங்களுக்குள் ஆறுமுகத்துக்கு வழங்க வேண்டும் என காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டனா்.
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