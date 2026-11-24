சென்னை - பாலக்காடு விரைவு ரயில்கள் பொள்ளாச்சி - பாலக்காடு இடையே பகுதி ரத்து
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்தில் யாா்டு மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் சென்னை - பாலக்காடு விரைவு ரயில்கள் சேவையில் பகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்தில் யாா்டு மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் சென்னை - பாலக்காடு விரைவு ரயில்கள் சேவையில் பகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை சென்ட்ரல் - பாலக்காடு விரைவு ரயில் (22651) நவம்பா் 24, 25 மற்றும் டிசம்பா் 4, 5, 6, 7, 8 ஆகிய தேதிகளில் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு, பொள்ளாச்சி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். பொள்ளாச்சி - பாலக்காடு இடையே இயக்கப்படாது.
மறுமாா்க்கத்தில், பாலக்காடு - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு ரயில் (22652) நவம்பா் 25, 26 மற்றும் டிசம்பா் 5, 6, 7, 8, 9 ஆகிய தேதிகளில் பாலக்காடு - பொள்ளாச்சி இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில் பொள்ளாச்சியில் இருந்து மாலை 4.50 மணிக்கு புறப்பட்டு, சேலம், நாமக்கல், கரூா், ஜோலாா்பேட்டை வழியாக சென்னை சென்ட்ரல் வரை இயக்கப்படும் என சேலம் ரயில்வே கோட்ட அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.