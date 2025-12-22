மதுரை
இந்து முன்னணிஅமைப்பினா் ஆா்ப்பாட்டம்: 70 போ் கைது
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி மறுத்த தமிழக அரசைக் கண்டித்து, இந்து முன்னணி சாா்பில் மதுரை பெத்தானியாபுரம் பகுதியில் ஆா்ப்பாட்டம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி மறுத்த தமிழக அரசைக் கண்டித்து, இந்து முன்னணி சாா்பில் மதுரை பெத்தானியாபுரம் பகுதியில் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதற்கு இந்து முன்னணியின் மாநிலச் செயலா் சேவுகன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் அரசபாண்டியன், நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள் பங்கேற்று தமிழக அரசைக் கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
இந்த நிலையில், அனுமதியின்றி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக இந்து முன்னணி அமைப்பினா் 70 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கண்டனம்
பழங்காநத்தம் பகுதியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில், ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்து முன்னணியின் ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு காவல் துறை அனுமதி அளிக்காதது கண்டனத்துக்குரியது என இந்து முன்னணி மாவட்டத் தலைவா் அரசபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.