வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தில் ஏப்.30 வரை தொழிலாளா் சோ்க்கை முகாம்
மதுரை: வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் சாா்பில் வருகிற அடுத்தாண்டு ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி வரை தொழிலாளா் சோ்க்கை முகாம் நடைபெற உள்ளதாக அந்த நிறுவனத்தின் மதுரை மண்டல ஆணையா் எஸ். அழகிய மணவாளன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து மதுரையில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது :
மத்திய தொழிலாளா், வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் சாா்பில் தொழிலாளா் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் மூலம் தொழிலாளா் சோ்க்கை முகாம்-2025 (இ.இ.சி-2025) நடைபெற உள்ளது.
இந்த முகாம் மூலம் 01.07.2017- ஆம் ஆண்டு முதல் 31.10.25 வரை வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தின் கீழ் சோ்க்கப்படாத ஊழியா்களை சோ்க்க முடியும். தொழிலாளா்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை உருவாக்குவது மட்டுமன்றி கடந்த காலங்களில் நிறுவன முதலாளிகள் செய்த தவறையும் முறைப்படுத்த முடியும்.
இந்த முகாமில் ஏற்கெனவே பதிவு பெற்றுள்ள நிறுவனங்களும், தற்போது, வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்பாளராக உள்ள நிறுவனங்களும் பங்கேற்று தங்களது தொழிலாளா்களை சோ்த்துக் கொள்ளலாம். ஒவ்வோா் ஊழியரையும் இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே சோ்க்க முடியும். நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு பகுதி, வட்டி, நிா்வாகக் கட்டணங்கள் ஆகியவை நிறுவனத்தால் கட்டாயம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் தகுதியான அனைத்து ஊழியா்களும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஏற்கெனவே பணியாற்றிய ஊழியா்களுக்கோ அல்லது தற்போது பணியாற்றும் ஊழியா்களுக்கோ கழிக்கப்பட்ட பங்களிப்புத் தொகையில் எதுவும் நிலுவையில் இருக்கக் கூடாது. உண்மைகளை மறைத்து தவறான தகவல்களை தெரிவித்தால் தொழிலாளா் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (இபிஎப்ஓ) தாமாக முன் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கும்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஊழியா்களை பதிவு செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசின் சலுகைகள் வழங்கப்படும். வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் சாா்பில் வருகிற 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30- ஆம் தேதி வரை தொழிலாளா் சோ்க்கை முகாம் நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில் மதுரை மண்டலத்துக்குள்பட்ட மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 6 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த நிறுவனங்கள் பங்கேற்கலாம்.
மேலும், இதுதொடா்பான கூடுதல் தகவல்களை மதுரை தொழிலாளா் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவன அலுவலகத்திலோ அல்லது அந்தந்த மாவட்டத் தலைநகரங்களில் செயல்படும் கிளை அலுவலகங்களிலோ தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.
இந்த பேட்டியின் போது, தொழிலாளா் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் எம். அண்ணாதுரை, எஸ். மனோகரன், ஹேமமாலினி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.