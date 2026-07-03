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மதுரை

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில் இணை ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் இணை ஆணையராக க. செல்லத்துரை வெள்ளிக்கிழமை பொறுபேற்றாா்.

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மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் இணை ஆணையராக க. செல்லத்துரை வெள்ளிக்கிழமை பொறுபேற்றாா்.

இங்கு ஏற்கெனவே இணை ஆணையராகப் பணியாற்றிய நா. சுரேஷ், ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்தில் உள்ள ராமநாதசுவாமி கோயிலின் இணை ஆணையராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.

அங்கு பணியிலிருந்த க. செல்லதுரை மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் இணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டாா். இதையடுத்து, மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் இணை ஆணையராக க. செல்லத்துரை வெள்ளிக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

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