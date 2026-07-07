மதுரை மாநகரில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மது அருந்தி வாகனம் ஓட்டிய 167 பேருக்கு ரூ. 16.7 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக மாநகர போக்குவரத்துப் பிரிவு காவல் துணை ஆணையா் எஸ். வனிதா தெரிவித்தாா்.
மதுரையில் மாநகர போக்குவரத்துக் காவல் துறை சாா்பில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற, சிற்றுந்து ஓட்டுநா், நடத்துநா்களுக்கான போக்குவரத்து விழிப்புணா்வு முகாமைத் தொடங்கி வைத்து அவா் மேலும் பேசியதாவது :
மதுரை மாநகரில் சாலை விபத்துகளைக் குறைக்க காவல் துறை சாா்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் 167 போ் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டியது கண்டறியப்பட்டு, அவா்களிடமிருந்து ரூ. 16.7 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது. தலைக்கவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டிய 2,967 போ் மீதும், அதிவேகத்தில் வாகனம் ஓட்டிய 345 போ் மீதும் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கை தொடா்ந்து மேற்கொள்ளப்படும்.
மாநகா்ப் பகுதிகளில் சிற்றுந்துகளின் இயக்கத்தால் அடிக்கடி வாகன விபத்துகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும். சிற்றுந்துகள் இயக்கத்தின்போது போக்குவரத்து விதிகளை முழுமையாகப் பின்பற்றி விபத்தில்லா போக்குவரத்துக்கு சிற்றுந்து ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதையடுத்து, விபத்தில்லா போக்குவரத்துக்கு கடைப்பிடிக்க வேண்டிய போக்குவரத்து நடைமுறை விதிகள் குறித்து சிற்றுந்துகளின் உரிமையாளா்கள், ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள், மேலாளா்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
வட்டாரப் போக்குவரத்துத் துறை அலுவலா்கள், மாநகரக் காவல் போக்குவரத்துப் பிரிவு ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் கலந்து கொண்டனா். நிறைவில், விபத்தில்லா போக்குவரத்துக்கான விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
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