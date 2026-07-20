விக்கிரமங்கலம் அருகே வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு: 12 போ் காயம்

மதுரை மாவட்டம், விக்கிரமங்கலம் அருகேயுள்ள கல்புளிச்சான்பட்டி கிராமத்தில் வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் மாடுபிடி வீரா்கள் 12-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.
இந்தப் போட்டியை முன்னிட்டு, அங்குள்ள மந்தையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. இதைத் தொடா்ந்து, மஞ்சுவிரட்டு திடலில் காளைகளுக்கு பூஜை நடத்தப்பட்டு போட்டி தொடங்கியது.
போட்டியை உசிலம்பட்டி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் விஜய் மகாலிங்கம், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கதிரவன் ஆகியோா் தொடங்கிவைத்தனா்.
இதில் மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகா், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து காளைகள் பங்கேற்றன. மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்கு பிறகே காளைகள் போட்டிக்கு அனுமதிக்கப்பட்டன.
இதில் வெற்றி பெற்ற காளையா்களுக்கும், பிடிபடாத காளைகளுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. போட்டியின்போது, காளைகள் முட்டியதில் 12-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.
இந்தப் போட்டியை விக்கிரமங்கலம், உசிலம்பட்டி, சோழவந்தான், கருப்பட்டி, தேனூா், திருவேடகம், வாடிப்பட்டி, தனிச்சியம், அலங்காநல்லூா், பாலமேடு ஆகிய பகுதிகளைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் பாா்த்து ரசித்தனா்.
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