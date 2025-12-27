பழனி வா்த்தக சங்கத்தின் 6-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா
பழனி வா்த்தக சங்கத்தின் (சேம்பா் ஆப் காமா்ஸ்) 6-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா, பொதுக் குழுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவுக்கு சங்கத் தலைவா் ஊா்காலமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் சந்திரசேகரன் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் வாவிபாளையத்தைச் சோ்ந்த விவசாயத் தொழிலதிபரான ஞானபாரதி சிவத்திரு. அனந்தகிருட்டிணன், திண்டுக்கல் டெல்டா நிறுவன இயக்குநா் செந்தில்குமாா், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் சண்முகசுந்தரம் உள்ளிட்டோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகக் கலந்து கொண்டனா்.
கோவை ரூட்ஸ் குழுமத்தின் இயக்குநா் கவிதாசன் கலந்து கொண்டு பேசுகையில், தொழில்முனைவோா் தன்னம்பிக்கையுடன் தொழிலை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும். செய்யும் தொழிலில் நோ்மையைக் கடைப்பிடித்தால் முன்னேற்றம் தானாக ஏற்படும். மேலும், சங்கங்கள் மூலமாக வியாபாரிகளும், தொழில் செய்வோரும் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த தவறக்கூடாது என்று தெரிவித்தாா்.
இந்த நிகழ்வில் அம்முமால் மகேஷ், மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் செந்தில்குமாா், காணியாளா் பண்ணாடி கந்தசாமி, அரிமா சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரா் நேரு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.