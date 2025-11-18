திண்டுக்கல்
பிகாரில் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றிக்கு எஸ்ஐஆா் தான் காரணம்: திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன்
பிகாரில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றிக்கு எஸ்ஐஆா் தான் காரணம் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து திண்டுக்கல்லில் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: பிகாா் மாநிலத்தில் கிடைத்த வெற்றி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு தமிழகத்திலும் கிடைக்கும். எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கை வழக்கமானதுதான் என்பதால், அதை எதிா்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
எஸ்ஐஆா்-ஐ வீடுகள்தோறும் சோ்க்க வேண்டும். இதை திமுக ஏன் எதிா்க்கிறது என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், உண்மை நிலை தமிழக மக்களுக்குத் தெரியும். பிகாா் வெற்றிக்கு எஸ்ஐஆா் தான் காரணம் என்றாா் அவா்.