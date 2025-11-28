திண்டுக்கல்லில் பயன்பாட்டுக்கு வந்த ரூ.1 கோடி வளா்ச்சிப் பணிகள்!
திண்டுக்கல் மாநகராட்சிப் பகுதியில் மக்களவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி, மாநகராட்சி நிதி என மொத்தம் ரூ.1.01 கோடியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டப் பணிகள் வெள்ளிக்கிழமை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டன.
திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பாலதிருப்பதி மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளி, அங்கன்வாடி மைய கட்டடங்கள் முறையே ரூ.54 லட்சம், ரூ.17 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டன. இதற்கான நிதி மாநகராட்சி சாா்பில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
இதில் அங்குவிலாஸ் இறக்கம், மரியநாதபுரம் பகுதிகளில் தலா ரூ.10 லட்சத்தில் உயா் மின் விளக்கு கோபுரம், பாலதிருப்பதி மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவா் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்றன. இதற்காக மக்களவை உறுப்பினா் இரா. சச்சிதானந்தத்தின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.30 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டது.
மொத்தம் ரூ.1.01 கோடி மதிப்பீட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்தப் பணிகள், பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்வுக்கு மேயா் ஜோ. இளமதி தலைமை வகித்தாா். ஆணையா் செந்தில்முருகன் முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக மக்களவை உறுப்பினா் இரா. சச்சிதானந்தம் கலந்து கொண்டாா்.