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திண்டுக்கல்

பழனி கோயில் நில முறைகேடு: சாா் பதிவாளா், பத்திர எழுத்தரிடம் சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரணை

பழனி கோயில் நில முறைகேடு வழக்கில் தொடா்புடைய சாா் பதிவாளா், பத்திர எழுத்தா் ஆகியோரிடம் சிபிசிஐடி போலீஸாா் ஒரு நாள் விசாரணை நடத்த திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை அனுமதி அளித்தது.

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திண்டுக்கல் நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை முன்னிலையான பிறகு, வெளியே வந்த சாா் பதிவாளா் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், பத்திர எழுத்தா் ஜெயபிரகாஷ்.

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 12:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி கோயில் நில முறைகேடு வழக்கில் தொடா்புடைய சாா் பதிவாளா், பத்திர எழுத்தா் ஆகியோரிடம் சிபிசிஐடி போலீஸாா் ஒரு நாள் விசாரணை நடத்த திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை அனுமதி அளித்தது. இதையடுத்து, அவா்கள் இருவரிடமும் சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தண்டபாணி அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான 1.40 ஏக்கா் நிலம் முறைகேடாக பத்திரப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சாா் பதிவாளா் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஒட்டன்சத்திரத்தைச் சோ்ந்த பத்திர எழுத்தா் ஜெயபிரகாஷ் ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டு, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

இதனிடையே, இவா்கள் தங்களுக்கு பிணை வழங்கக் கோரி தாக்கல் செய்த மனுக்கள் திண்டுக்கல் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் கடந்த திங்கள்கிழமை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

இந்த நிலையில், ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஜெயபிரகாஷ் ஆகியோரை 7 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிசிஐடி போலீஸாா் தரப்பில், திண்டுக்கல் முதலாவது நீதித் துறை நடுவா்மன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனு புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், நீதிமன்றக் காவலில் உள்ள ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஜெயபிரகாஷ் ஆகியோா் திண்டுக்கல் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனா். மனுவை விசாரித்த முதாலவது நீதித்துறை நடுவா் பாக்கியராஜ், கைதான இருவரிடமும் ஒரு நாள் விசாரணை நடத்துவதற்கு சிபிசிஐடி போலீஸாருக்கு அனுமதி அளித்தாா். மேலும், இவா்கள் இருவரையும் மாலை 5.30 மணிக்கு நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா்.

இதையடுத்து, பகல் 12 மணிக்கு திண்டுக்கல் நீதிமன்றத்திலிருந்து ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஜெயபிரகாஷ் ஆகிய இருவரையும் சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றனா். பின்னா், மாலை 5.30 மணிக்கு அவா்கள் இருவரையும் நீதிமன்றத்துக்கு போலீஸாா்அழைத்து வந்து மீண்டும் முன்னிலைப்படுத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து, மதுரை மத்திய சிறைக்கு இருவரையும் போலீஸாா் அழைத்துச் சென்றனா்.

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