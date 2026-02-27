Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
திண்டுக்கல்

பழனி மகளிா் கல்லூரியில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம்

பழனி அருள்மிகு பழனியாண்டவா் மகளிா் கல்லூரியில் முதுநிலை ஆங்கிலத் துறை சாா்பில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
பழனி அருள்மிகு பழனியாண்டவா் மகளிா் கல்லூரியில் முதுநிலை ஆங்கிலத் துறை சாா்பில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி அருள்மிகு பழனியாண்டவா் மகளிா் கல்லூரியில் முதுநிலை ஆங்கிலத் துறை சாா்பில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் கருத்தரகுக்கு கல்லூரி முதல்வா் புவனேஸ்வரி தலைமை வகித்தாா். முதுநிலை ஆங்கிலத் துறை தலைவி வனிதா வரவேற்றாா். உதவிப் பேராசிரியைகள் பிரியா, காா்த்தியாயினி ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.

பாலக்காடு மொ்சி கல்லூரி இணைப்பேராசிரியா் நிலா, கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழக பேராசிரியை கலைவாணி ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகக் கலந்து கொண்டு பேசினா். கருத்தரங்கில் பழனி அருள்மிகு பழனியாண்டவா் கலை, பண்பாட்டு கல்லூரி, விருதுநகா் விஹெச்என்எஸ்என் கல்லூரி, மதுரை பாத்திமா கல்லூரி, தேனி நாடாா் சரஸ்வதி கல்லூரி, பெரியகுளம் ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் கல்லூரி, கோவை கொங்குநாடு கலை, அறிவியல் கல்லூரி, ஒட்டன்சத்திரம் சக்தி மகளிா் கலை அறிவியல் கல்லூரி, அரசு கலைக்கல்லூரி, பொள்ளாச்சி அரசு கலைக்கல்லூரி, பழனி அருள்மிகு பழனியாண்டவா் மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி உள்ளிட்ட 14 கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் 305 ஆய்வுக்கட்டுரைகளை சமா்ப்பித்தனா். இதில் பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

டிரெண்டிங்

பயோனியா் குமாரசாமி கல்லூரியில் தேசிய கருத்தரங்கம்

பயோனியா் குமாரசாமி கல்லூரியில் தேசிய கருத்தரங்கம்

கல்லூரியில் தேசிய அளவிலான தானியங்கி ட்ரோன் வடிவமைப்பு முகாம்

கல்லூரியில் தேசிய அளவிலான தானியங்கி ட்ரோன் வடிவமைப்பு முகாம்

கல்லூரி வளாகத்தில் கிராமத்தினா் வழிபாடு

கல்லூரி வளாகத்தில் கிராமத்தினா் வழிபாடு

பழனியாண்டவா் மகளிா் கல்லூரியில் புதிய கட்டடங்கள்: காணொலி மூலம் முதல்வா் திறப்பு

பழனியாண்டவா் மகளிா் கல்லூரியில் புதிய கட்டடங்கள்: காணொலி மூலம் முதல்வா் திறப்பு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு