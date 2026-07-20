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திண்டுக்கல்

புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: பெங்களூரு இளைஞா் கைது

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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களுடன் கைது செய்யப்பட்ட ரவிக்குமாா்.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 4:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரில் கடத்தி வரப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், பெங்களூருவைச் சோ்ந்த இளைஞரை கைது செய்தனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூா் அடுத்த சத்தியநாதபுரம் பகுதியில், வேடசந்தா் காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் பவித்ரா உத்தரவின்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் கணேசமூா்த்தி, உதவி ஆய்வாளா் பாலசுப்பிரமணி, மாவட்ட தனிப் படை போலீஸாா் சனிக்கிழமை இரவு வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது கரூரிலிருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி வந்த ஒரு காரை வழிமறித்து சோதனையிட்டனா். அந்த காரில் 316 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

காரை ஓட்டி வந்த பெங்களூருவைச் சோ்ந்த நா.ரவிக்குமாா் (31) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். காருடன், 316 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். வேடசந்தூா் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு ரவிக்குமாா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

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