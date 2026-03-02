வாகன நிறுத்துமிடமாக மாறிவரும் கொடைக்கானல் காவல் நிலையம்!

கொடைக்கானல் காவல் நிலையம் வாகன நிறுத்துமிடமாக மாறி வருவதால் காவலா்கள் சிரமமடைந்து வருகின்றனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் நகா்ப் பகுதியான அண்ணா சாலைப் பகுதியில் காவல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் அருகே வட்டாட்சியா் அலுவலகம், பத்திரப் பதிவு அலுவலகம் ஆகியவையும் செயல்படுகின்றன. இந்த அலுவலகங்களுக்கு தினமும் பொதுமக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் வந்து செல்கின்றனா்.
இவா்கள் வரும் வாகனங்களை நிறுத்த வசதி இல்லாததால் காவல் நிலைய வளாகத்தில் தங்களது வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டுச் செல்கின்றனா். இதனால் காவல் நிலைய அலுவலா்கள், காவலா்கள் சிரமமடைந்து வருகின்றனா்.
இதேபோல, காவல் நிலைய வளாகத்தில் அதிக அளவில் தெரு நாய்கள் சுற்றித் திரிகின்றன. இதனால் காவல் நிலையத்துக்கு வருவோரும், காவலா்களும் அச்சமடைகின்றனா்.
எனவே கொடைக்கானல் நகா்ப் பகுதிகளில் வாகனங்களை நிறுத்த தேவையான இடம் அமைத்துக் கொடுப்பதற்கும், பெருகி வரும் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
டிரெண்டிங்
செங்கல்பட்டில் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகள் தீவிரம்!
சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்ற கோரிக்கை
செங்கத்தில் தெரு நாய்களால் பொதுமக்கள் அவதி
நிறுத்தம் தேடும் நகரம் !
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...