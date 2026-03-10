Dinamani
அரசுப் பள்ளி சத்துணவில் பல்லி: மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி!நவாஸ்கனி எம்.பி.க்கு எதிரான வழக்கை திரும்பப் பெற ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவுதென் தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புதமிழகத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடுபிரதமர் மோடி இன்று திருச்சி வருகை! ரூ. 5,650 கோடி திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்!மின்மாற்றிகள் கொள்முதலில் ரூ.397 கோடி ஊழல் இல்லை: டான்ஜெட்கோ நேரடி பணி நியமனங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27% இடஒதுக்கீடு அமல்: மத்திய அரசு!
/
திண்டுக்கல்

குளங்களுக்கு தண்ணீா் கொண்டுவர ரூ.5,400 கோடியில் புதிய திட்டம்: அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி

திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 7 தொகுதிகளில் உள்ள குளங்களுக்கு தண்ணீா் கொண்டுவர ரூ.5,400 கோடியில் புதிய திட்டங்களை நிறைவேற்ற தமிழக முதல்வா் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி தெரிவித்தாா்.

News image
தும்பலப்பட்டி அருகே புதிய மின் நிலையம் அமைக்க செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பூமிபூஜை பங்கேற்ற அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி உள்ளிட்டோா்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 7 தொகுதிகளில் உள்ள குளங்களுக்கு தண்ணீா் கொண்டுவர ரூ.5,400 கோடியில் புதிய திட்டங்களை நிறைவேற்ற தமிழக முதல்வா் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி தெரிவித்தாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அருகேயுள்ள மரிச்சிலம்பு, புளியம்பட்டி, சரவணம்பட்டி உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் ரூ. 95 கோடியில் அமைக்கப்பட்ட வளா்ச்சித் திட்டப்பணிகளை தொடங்கிவைக்கும் விழாவும், தும்பலப்பட்டி பகுதியில் புதிய மின் நிலையம் அமைப்பதற்கான பூமிபூஜை விழாவும் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் உணவு, உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு பணிகளை தொடங்கிவைத்தாா்.

அப்போது, அவா் பேசியதாவது: புதிய மின் நிலையம் பயன்பாட்டுக்கு வந்தால் பழனி, தொப்பம்பட்டி பகுதிகளில் குறைந்த மின்னழுத்த மின்சாரம் பாதிப்பு இருக்காது. இதனால், பொதுமக்களுக்கும், சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள வணிகப் பயன்பாட்டில் உள்ள ஆலைகளுக்கும் தடையில்லா மின்சாரம் கிடைக்கும்.

அமராவதி, காவிரி ஆறுகள் இணையும் இடத்திலிருந்து கரூா், அரவக்குறிச்சி, ஒட்டன்சத்திரம், ஆத்தூா், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 7 தொகுதிகளில் உள்ள ஏரி, குளங்களுக்கு தண்ணீரைக் கொண்டுவர ரூ.5,400 கோடி புதிய திட்டத்துக்கு தமிழக முதல்வா் அனுமதி வழங்கியுள்ளாா் என்றாா் அவா்.

இதைத் தொடா்ந்து, கந்தப்பகவுண்டன்வலசில் ஒருங்கிணைந்த விளையாட்டு மைதானத்தை அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தாா்.

இந்த விழாவில் மாவட்ட விளையாட்டுத் துறை அலுவலா்கள், மாவட்ட மின் வாரிய அலுவலா்கள், கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

ராஜபாளையத்தில் ரூ.30 கோடியில் இணைப்புச் சாலை: அமைச்சா் திறந்துவைத்தாா்

ராஜபாளையத்தில் ரூ.30 கோடியில் இணைப்புச் சாலை: அமைச்சா் திறந்துவைத்தாா்

ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் ரூ.68.95 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டங்கள்: அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி தொடங்கிவைத்தாா்

ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் ரூ.68.95 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டங்கள்: அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி தொடங்கிவைத்தாா்

பாலாறு, பொன்னை ஆறுகளில் ரூ.69.52 கோடியில் 2 புதிய தடுப்பணைகள்: அமைச்சா் துரைமுருகன் அடிக்கல்

பாலாறு, பொன்னை ஆறுகளில் ரூ.69.52 கோடியில் 2 புதிய தடுப்பணைகள்: அமைச்சா் துரைமுருகன் அடிக்கல்

ரூ. 2.03 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: அமைச்சா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் அடிக்கல்

ரூ. 2.03 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: அமைச்சா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் அடிக்கல்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு