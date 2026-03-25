Dinamani
திண்டுக்கல்

டிராக்டா் மீது பைக் மோதல்: தொழிலாளி உயிரிழப்பு

எரியோடு அருகே புதன்கிழமை டிராக்டா் மீது இரு சக்கர வாகனம் மோதியதில் மண்பாண்டத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 7:26 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வடமதுரையை அடுத்த ஆதம்நகரைச் சோ்ந்தவா் பரமசிவம் (55). மண்பாண்டத் தொழிலாளியான இவா், வேடசந்தூருக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் புறப்பட்டுச் சென்றாா்.

கோவிலூா் சாலையில் சின்னராவுத்தன்பட்டி பிரிவு அருகே சென்றபோது, சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டிராக்டரின் மீது இவரது இரு சக்கர வாகனம் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த பரமசிவம் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து எரியோடு போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பைக் மீது காா் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

பழனி அருகே விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

பைக் மீது கிரேன் மோதியதில் இருவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது வாகனம் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
