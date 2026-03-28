ஒட்டன்சத்திரம் தமாகா வேட்பாளா்!
விடியல் எஸ்.சேகா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:13 am
பெயா்: விடியல் எஸ். சேகா்
வயது: 59
கல்வி: எம்.ஏ., பி.எல்.
ஊா்: ஈரோடு.
தொழில்: வழக்குரைஞா்.
கட்சிப் பொறுப்பு: தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் துணைத் தலைவா்.
பதவி: 2006-2011 வரை காங்கயம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா். 2001-இல் சென்னை ஆயிரம் விளக்குத் தொகுதியில் தற்போதைய முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினை எதிா்த்துப் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா். 2011-இல் காங்கயம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா்.
