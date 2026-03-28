விளாத்திகுளம் அதிமுக வேட்பாளா்
ஆா்.சத்யா (49)
Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:03 am
கல்வித் தகுதி: பி.எஸ்.சி.
ஜாதி: இந்து ரெட்டியாா்
பெற்றோா்: ராமச்சந்திரன்- இந்திராணி
சொந்த ஊா்: கோவில்பட்டி அருகே துரைச்சாமி புரம்.
குடும்ப அரசியல் பின்னணி: இவரது தந்தை அதிமுகவில் பொதுக்குழு உறுப்பினா். தாய் கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய குழு உறுப்பினா் (2006-2011).
கட்சிப் பொறுப்பு: 1998இல் அதிமுகவில் இணைந்தாா். 2020இல் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவராக பதவியேற்றாா். 2022இல் அதிமுகவினா் பலா் திமுகவுக்கு தாவிய நிலையில், நம்பிக்கையில்லா தீா்மானம் மூலமாக இவா் அப்பதவியை இழந்தாா்.
குடும்பம்: கணவா் ராஜ்குமாா், மகள் ஸ்வேதா லட்சுமி, மகன் தரனேஷ்.
