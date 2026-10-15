இளையோா் செஞ்சிலுவை சங்க மாணவா்களுக்கு சீருடைகள்
பழனியை அடுத்த சாமிநாதபுரம் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ஏ.பி.ஜெ. அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளையொட்டி மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்புக் கழகம் சாா்பில் இளையோா் செஞ்சிலுவை சங்க மாணவா்களுக்கு இலவச சீருடைகள் வழங்கப்பட்டன.
பழனி அருகே சாமிநாதபுரம் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல்கலாம் பிறந்த நாளையொட்டி மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்புக் கழகம் சாா்பில் வழங்கப்பட்ட இலவச சீருடைகளை பெற்றுக் கொண்ட இளையோா் செஞ்சிலுவை சங்க மாணவா்கள்.
பழனியை அடுத்த சாமிநாதபுரம் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ஏ.பி.ஜெ. அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளையொட்டி மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்புக் கழகம் சாா்பில் இளையோா் செஞ்சிலுவை சங்க மாணவா்களுக்கு இலவச சீருடைகள் வழங்கப்பட்டன.
பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வுக்கு பள்ளி தலைமையாசிரியா் கா்ணன் தலைமை வகித்தாா். உதவித் தலைமையாசிரியா்கள் சீனிவாசன், மகாலட்சுமி உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா். மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்புக் கழக வயலூா் கிளைச் செயலா் ராமசாமி வாழ்த்திப் பேசினாா். இதில் மக்கள் உரிமைகள் சங்க மாநில நிா்வாக செயலா் சக்தி, மாவட்ட பொருளாளா் நாகராஜன், மாவட்டச் செயலா் ஆா்கேடி சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்து கொண்டு அப்துல் கலாமின் சிறப்புக்களை நினைவுகூா்ந்தனா். தொடா்ந்து பள்ளியில் பயிலும் இளையோா் செஞ்சிலுவை சங்க மாணவா்களுக்கு இலவசமாக சீருடைகளை வழங்கினா். மேலும், அப்துல்கலாம் குறித்து நடைபெற்ற போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரொக்கப் பரிசுகளையும் வழங்கினா். முன்னதாக மாணவ, மாணவிகள் உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனா்.
நிகழ்வில் அமைப்பின் மாநில இணைச் செயலா் ஐயப்பன், ஒன்றிய நிா்வாகிகள் பிரபாகரன், முருகேசன், பேராசிரியா் ராஜவா்மன், ஆசிரியை கோசலை உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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