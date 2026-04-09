தமிழகத்துக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் மகாராஷ்டிர முதல்வா் ஃபட்னவிஸ் பேச்சு: வைகோ குற்றச்சாட்டு

மகாராஷ்டிர மாநில முதல்வா் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் தமிழகத்துக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ குற்றஞ்சாட்டினாா்.

முனிச்சாலை பகுதியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பிரசார கூட்டத்தில் மதுரை தெற்கு தொகுதி மதிமுக வேட்பாளா் மு. பூமிநாதனை ஆதரித்துப் பேசிய அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் வைகோ.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 7:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மகாராஷ்டிர மாநில முதல்வா் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் தமிழகத்துக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ குற்றஞ்சாட்டினாா்.

மதுரை முனிச்சாலை பகுதியில் மதிமுக சாா்பில் தோ்தல் பிரசார பொதுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் மதுரை தெற்குத் தொகுதி திமுக கூட்டணி வேட்பாளரான மதிமுகவின் மு. பூமிநாதனை ஆதரித்து வைகோ பேசியதாவது:

அனைத்து மதத்தினரும் சகோதரா்களாக வாழும் ஊா் மதுரை. இந்த சகோதரத்துவம் எப்போதும் தழைக்க வேண்டும். அமைதிப் பூங்காவாக திகழும் தமிழகத்தில் கலவரத்தை ஏற்படுத்த ஒரு கூட்டம் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. வட மாநிலங்களில் உள்ள நிலைமை தமிழகத்துக்கும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக நான் போராடி வருகிறேன்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்டொ்லைட் ஆலைக்கு எதிராகப் போராடிய 13 அப்பாவிகள் காவல் துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்படுவதற்குக் காரணமானவா் எடப்பாடி பழனிசாமி. மேலும், அந்த ஆலையின் கைப்பாவையாக அவா் செயல்பட்டாா்.

சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வழங்கிய நீதிமன்றத்தைப் பாராட்டுகிறேன். தமிழகத்தில் மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தவுடன் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் சிறையில் இருக்கும் வகையிலான புதிய சட்டத்தை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் கொண்டு வர வேண்டும்.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எந்தத் திட்டங்களையும் செயல்படுத்தாமல், நிதி அளிக்காமல் மத்திய அரசு தமிழகத்தை வஞ்சித்து வருகிறது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு வாக்களித்தால் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவோம் என மகாராஷ்டிர முதல்வா் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் பேசியது தமிழகத்துக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் உள்ளது.

தமிழகத்தில் மீண்டும் அமையப் போவது திமுக ஆட்சிதான். மதுரை தெற்குத் தொகுதியில் மீண்டும் வெற்றி பெறப் போவது மு. பூமிநாதன்தான். இந்தத் தோ்தலில் வென்று, திமுக தனித்தே ஆட்சி அமைக்கும் என்றாா் அவா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் மதிமுக வேட்பாளா் மு. பூமிநாதன், மாவட்டச் செயலா் முனியசாமி, திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, எஸ்டிபிஐ, மநீம உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

சாத்தூரில் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து வைகோ பிரசாரம்

சாத்தூரில் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து வைகோ பிரசாரம்

தமிழக வாழ்வாதாரத்துக்காக போராடிய கட்சி மதிமுக! - வைகோ பிரசாரம்

தமிழக வாழ்வாதாரத்துக்காக போராடிய கட்சி மதிமுக! - வைகோ பிரசாரம்

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ்!

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ்!

ஏப்.6-இல் கடையநல்லூரில் பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா் வைகோ

ஏப்.6-இல் கடையநல்லூரில் பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா் வைகோ

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

பூக்கட்டும் பாடல்!
பூக்கட்டும் பாடல்!

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

