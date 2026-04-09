Dinamani
ராகுல், மில்லர் அதிரடி வீண்! ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் வெற்றி! இஸ்ரேல் தாக்குதல்களில் உருக்குலைந்த பெய்ரூட்.. பலி 250-ஐ கடந்தது!திமுக தோல்வி குறித்து புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயார்: இபிஎஸ்ஈரானுக்கு வரி குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை : டிரம்ப்அதிமுக ஆட்சியில் கொளத்தூர் சிறப்பான தொகுதியாக மாறும்:எடப்பாடி பழனிசாமிஅமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!
/
மதுரை

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் தோ்களுக்கு புதிய சக்கரங்கள்

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலின் தோ்களுக்கு புதிய சக்கரங்கள் பொருத்தும் பணி புதன்கிழமை தொடங்கியது.

News image

மதுரை கீழமாசி வீதியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் தோ்களுக்கான புதிய சக்கரங்கள், அச்சுகள் பொருத்தும் பணி.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 8:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலின் தோ்களுக்கு புதிய சக்கரங்கள் பொருத்தும் பணி புதன்கிழமை தொடங்கியது.

மீனாட்சி சுந்தரேசுவா் கோயில் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்று தேரோட்டம். அப்போது பிரியாவிடையுடன் மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் பெரிய தேரிலும், மீனாட்சி அம்மன் சிறிய தேரிலும் எழுந்தருளி மாசி வீதிகளில் வலம் வருவது வழக்கம்.

கடந்த ஆண்டு சித்திரை திருவிழா தேரோட்டத்தின்போது மீனாட்சி அம்மன் தேரின் இரும்பு சக்கரங்களில் சிறிய பழுது ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து ஆய்வு செய்தபோது, சுமாா் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பயன்பாட்டில் இருந்த அந்த தோ் சக்கரங்கள் வலுவிழக்கத் தொடங்கியிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

இதையடுத்து, இரு தோ்களுக்கும் புதிய சக்கரங்கள் பொருத்தத் திட்டமிடப்பட்டது. தோ் சக்கரங்கள், அவற்றை இணைக்கும் இரும்பு அச்சுகள் தயாரிக்கும் பணி திருச்சி பாரத மிகுமின் நிலையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் தேருக்கான 4 சக்கரங்கள், அச்சுகள் ஆகியவை ரூ. 20 லட்சம் செலவில் 16 டன் எடை கொண்டதாகவும், மீனாட்சி அம்மன் தோ் சக்கரங்கள், அச்சுகள் ரூ. 25 லட்சம் செலவில் 11 டன் எடை கொண்டதாகவும் உருவாக்கப்பட்டன.

இந்தப் புதிய சக்கரங்கள், அச்சுகளை தோ்களுக்குப் பொருத்தும் பணி புதன்கிழமை தொடங்கியது. முதல்கட்டமாக மீனாட்சி அம்மன் தேருக்கான சக்கரங்களை பொருத்தும் பணி நடைபெற்றது. பளுதூக்கும் இயந்திரங்களின் உதவியுடன் புதிய அச்சுகள், சக்கரங்கள் தேருக்குப் பொருத்தப்பட்டன. இரு தோ்களுக்கும் புதிய சக்கரங்கள் பொருத்தும் பணி அடுத்த 3 நாள்களுக்குள் நிறைவடையும் எனக் கூறப்படுகிறது.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு