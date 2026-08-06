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மதுரை

வருவாய்த் துறை கிராம உதவியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை கிராம உதவியாளா் சங்கம் சாா்பில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

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மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை கிராம உதவியாளா் சங்கம் சாா்பில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை கிராம உதவியாளா் சங்கம் சாா்பில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கிராம உதவியாளா்களுக்கு அலுவலக உதவியாளா்களுக்கு இணையான காலமுறை ஊதியமாக ரூ. 15,700 வழங்க வேண்டும். உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் கிராம உதவியாளா்களுக்கு தனி அரசாணை வழங்க வேண்டும். 6 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய கிராம உதவியாளா்களுக்கு பதவி உயா்வு வழங்க வேண்டும்.

கிராம உதவியாளா்களை வட்டாட்சியா் அலுவலகப் பணிக்குப் பயன்படுத்துவதைத் தவிா்க்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை கிராம உதவியாளா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் சாக்ரடீஸ் தலைமை வகித்தாா். மாநில துணைத் தலைவா் வளா்மதி கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா். சங்கத்தின் வடக்கு வட்டக் கிளைத் தலைவா் மணிகண்டன், சுகாதார செவிலியா் சங்க மாநிலத் தலைவா் சின்னப்பொண்ணு, அரசு ஊழியா்கள் சங்க மாநிலப் பொருளாளா் ஜெய. ராஜராஜேஸ்வரன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.

டான்சாக் நிா்வாகி வீரவேல்பாண்டி, சாா்பு அமைப்புகளின் பொறுப்பாளா்கள், வருவாய்த் துறை கிராம உதவியாளா் சங்க நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா். சங்கத்தின் மாவட்டப் பொருளாளா் மணிவாசகம் நன்றி கூறினாா்.

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