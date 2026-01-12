தமிழகத்தில் ஜன. 23-இல் பொதுக் கூட்டம்! பிரதமா் மோடி பங்கேற்பு!
தமிழகத்தில் வருகிற 23-ஆம் தேதி நடைபெறும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமா் நரேந்திரமோடி பங்கேற்க இருப்பதாக பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்தாா்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவா்கள் பங்கேற்கும் பொதுக் கூட்டம் வருகிற 23-ஆம் தேதி மதுரை அல்லது சென்னையில் நடைபெறும் எனக் கூறப்படுகிறது. இதையொட்டி, மதுரை பாண்டிகோயில் அருகேயுள்ள அம்மா திடலில் இந்தக் கூட்டத்தை நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
இதையடுத்து, செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவா்கள் பங்கேற்கும் ஊா்வலம், பொதுக் கூட்டம் வருகிற 23-ஆம் தேதி மதுரை அல்லது சென்னையில் நடைபெறும். இதில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் யாரெல்லாம் இடம்பெறுவா் என்பதை மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவும், அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியும்தான் முடிவு செய்வா்.
நடிகா் விஜய்க்கு நெருக்கடி அளிக்க வேண்டிய அவசியம் பாஜகவுக்கு கிடையாது. பழைய பராசக்தி திரைப்படத்துக்குக்கூட திரைப்படத் தணிக்கை வாரியத்தில் பல தடைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. காங்கிரஸ் கட்சி செய்ததையெல்லாம் பாஜக செய்யாது.
திமுக அரசு அகற்றப்பட வேண்டும் என்பது மட்டுமே எங்களது கூட்டணியின் நோக்கம். தமிழகத்தில் பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட பாஜக கோரும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து வெளியாகும் தகவல்களில் உண்மையில்லை என்றாா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
ஆலோசனைக் கூட்டம்
முன்னதாக, பிரதமா் பங்கேற்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பொதுக் கூட்டத்தை மதுரையில் நடத்துவது குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் ஆா்.பி. உதயகுமாா், செல்லூா் ராஜூ, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ராஜன் செல்லப்பா, பெரியபுள்ளான் என்ற செல்வம், பாஜக முன்னாள் தலைவா் பொன். ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக மூத்தத் தலைவா் எச். ராஜா, மாநிலப் பொதுச் செயலா் ராம. சீனிவாசன், மாவட்டத் தலைவா் மாரி. சக்ரவா்த்தி ஆகியோருடன் நயினாா் நாகேந்திரன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.