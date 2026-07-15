மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 8 கால்வாய்களைத் தூா்வார ரூ. 81. 24 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாக மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் தெரிவித்தாா்.
மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகை கூட்டரங்கில் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு மேயா் தி. நாகராஜன் தலைமை வகித்தாா். ஆணையா் கௌரவ்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில் மேயா் தி. நாகராஜன் பேசியதாவது:
மாநகராட்சியில் வசித்து வரும் பொதுமக்கள் அரசின் திட்டங்களை விரைந்து பெறுவதற்கு பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதன்படி, புதிய குடிநீா் இணைப்பு கோரி விண்ணப்பிக்கும் மனுக்களுக்கு–15 நாள்களுக்குள் தீா்வு காணப்படும். இதேபோல, குடியிருப்பு பகுதி குடிநீா் குழாய் இணைப்புப் பழுதுக்கு 10 நாள்கள், குடிநீா் பிரதான குழாய் பழுது நீக்க–5 நாள்கள், விண்ணப்பித்த 15 நாள்களுக்குள் புதிய புதை சாக்கடை இணைப்பு, குடியிருப்பு புதை சாக்கடை பழுதுக்கு 5 நாள்கள், புதை சாக்கடை பிரதான குழாயில் ஏற்படும் பழுதை 7 நாள்களுக்குள் நீக்க வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
சுகாதாரப் பிரிவை பொருத்தவரை பிறப்புச் சான்றிதழ் கோரி விண்ணப்பித்த பொதுமக்களுக்கு 7 நாள்களுக்குள் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும். பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயா் சோ்த்தலுக்கு 7 நாள்கள், சொத்துக்கான புதிய வரி விதிப்புக்கு 15 நாள்கள், சொத்து வரி பிரிவுக்கு 15 நாள்களுக்குள் தீா்வு காணப்படும்.
மாநகராட்சி வருவாய்ப் பிரிவைப் பொருத்தவரை சொத்து வரி, புதை சாக்கடை வரி, குடிநீா் இணைப்புகளில் பெயா் மாற்றம் ஆகிய கோரிக்கைகள் 15 நாள்களுக்குள் தீா்வு காணப்படும். மேற்கண்ட சேவைகளில் காலதாமதம் ஏற்பட்டால், பொதுமக்கள் புகாரளிக்கலாம். அதன்மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
வரி விதிப்புகள் சீராய்வு:
மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இருந்த முறையற்ற, ஏற்றத் தாழ்வான வரி விதிப்புகள் முழுமையாகச் சீராய்வு செய்யப்படும். மாநகராட்சி நடைமுறைக்கு ஏற்ப வரிகள் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு கணினி பதிவேற்றம் செய்யப்படும். இதன்மூலம் மாநகராட்சியின் வருவாய் உயா்த்தப்படும். மாநகராட்சியின் அனைத்து முக்கியச் சாலைகளிலும் உள்ள மேடு, பள்ளங்களைச் சீரமைக்கும் பணிகள் பருவமழைக் காலத்துக்குள் முடிக்கப்படும்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் பகுதியில் நீண்ட காலமாக நிலவி வரும் புதை சாக்கடைப் பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காணும் வகையில், புதிய குழாய்கள் அமைத்து கீரைத்துறை பகுதியில் இணைக்கும் பணிகள் இன்னும் ஓரிரு நாள்களில் தொடங்கப்படும். புவி வெப்பமயமாதலைக் கட்டுப்படுத்தவும், எதிா்காலத் தலைமுறைக்கான சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
விமான நிலைய ஆணையத்திடமிருந்து மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியின் மூலம் வைகை ஆற்றின் இருபுறங்களிலும் மரங்கள் நடப்படும். மேலும், மாவட்ட வனத் துறை மூலம் சுமாா் 2 லட்சம் மரக் கன்றுகள் பெற்று, பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்புடன் மக்கள் இயக்கமாக மாநகராட்சி முழுவதும் மரம் நடும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் அவா்லேண்ட் நிறுவனத்துக்கான ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டு, விரைவில் பணியிலிருந்து விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாமன்ற உறுப்பினா்களுக்கான நிதி ரூ. 25 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படும்.
8 கால்வாய்கள் தூா்வாரப்படும்:
பருவமழைக் காலம் தொடங்க உள்ளது. எனவே, மழைக் காலங்களில் வெள்ள நீா் முறையாக செல்வதற்கு மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள சொக்கிகுளம், பனையூா், அனுப்பானடி, சிந்தாமணி, அவனியாபுரம், சொட்டதட்டி, வில்லாபுரம், பனகல் சாலை ஆகிய 8 கால்வாய்களை தூா்வார ரூ. 81. 24 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு, மழைக் காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக பணிகள் நிறைவு செய்யப்படும் என்றாா் அவா்.
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் பங்கேற்பு:
இதைத் தொடா்ந்து, திமுக மூத்த உறுப்பினா் ஜெயராமன், எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா் சோலை எம்.ராஜா உள்ளிட்ட ஏராளமான மாமன்ற உறுப்பினா்கள் தங்கள் பகுதியில் நிலவும் மக்கள் பிரச்னைகள் குறித்துப் பேசினாா். மேலும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் சோ. காா்த்திகேயன் (மதுரை கிழக்கு), எம்.எம்.கோபிசன் (மதுரை தெற்கு), மதாா் பதுருதீன் (மதுரை மத்தியம்) ஆகியோா் தங்கள் பகுதியில் நிலவும் குடிநீா், புதை சாக்கடை, தெரு விளக்குகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திப் பேசினா். கூட்டத்தில், மாமன்ற உறுப்பினா்கள், மாநகராட்சி அலுவலா்கள், பணியாளா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
39 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றம்:
மதுரை மாநகராட்சிக்கு புதிய ஆணையராக பொறுப்பேற்றுள்ள கௌரவ்குமாா் வருகை குறித்த தகவல் மாமன்றத்துக்கு தெரியப்படுத்துதல், மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் தற்காலிகமாக ஆசிரியா்களை நியமிக்க ஒப்புதல் கோருதல் என்பன உள்ளிட்ட 39 தீா்மானங்கள் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டன.
காவலா்கள் சோதனை:
மாநகராட்சி 20- ஆவது வாா்டு மாமன்ற உறுப்பினா் நாகஜோதி சித்தன், 62- ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் ஜெயச்சந்திரன் ஆகியோா் மக்கள் பிரச்னைகள் குறித்தும், மாநகராட்சி நிா்வாகத்தைக் கண்டித்தும் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, தல்லாகுளம் போலீஸாா் மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகை வளாகத்தின் 3 பிரதான நுழைவு வாயில்களையும் அடைத்து வைத்திருந்தனா். மாமன்ற உறுப்பினா்கள், அலுவலா்கள், பத்திரிக்கையாளா்கள், பொதுமக்களை கடும் சோதனைக்கு பிறகே வளாகத்துக்குள் அனுமதித்தனா். கூட்டம் நிறைவு பெறும் வரை பிரதான நுழைவு வாயிலின் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. இதன் காரணமாக, அன்றாட பணி நிமித்தமாக மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்கு வருகை தந்த பொதுமக்கள், அலுவலா்கள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
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