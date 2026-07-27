விளம்பரப் பலகை விழுந்ததில் அரசுப் பேருந்து சேதம்

மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தானில் உயா்நிலைப் பாலத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த விளம்பரப் பலகை சரிந்து விழுந்ததில் அரசுப் பேருந்து சேதமடைந்தது.
தமிழக முதல்வா் சி. ஜோசப் விஜய் நடித்த ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது. இதற்காக, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிா்வாகிகள், தமிழக முதல்வரின் படம் பொறித்த விளம்பரப் பலகைகளை வைத்தனா். குறிப்பாக, சோழவந்தானில் 50-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் விளம்பரப் பலகைகள் வைக்கப்பட்டன. இந்த விளம்பரப் பலகைகள் அகற்றப்படவில்லை.
இந்த நிலையில், மதுரை பெரியாா் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மேலநாச்சிகுளம் கிராமத்துக்கு அரசுப் பேருந்து திங்கள்கிழமை இயக்கப்பட்டது. 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் இயக்கப்பட்ட பேருந்து சோழவந்தான் பேருந்து நிலையத்துக்குள் சென்று விட்டு வெளியேறிய போது, சோழவந்தான் ரயில்வே மேம்பாலத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ‘ஜனநாயகன்’ பட விளம்பரப் பலகை பேருந்தின் முன் பக்கம் மீது விழுந்தது. இதில், பேருந்து சேதமடைந்தது. பயணிகள் யாருக்கும் எந்தவித காயமும் இல்லை.
பொதுமக்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்க கூடிய விளம்பரப் பலகை வைக்கக் கூடாது என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு உத்தரவு உள்ளது. இதனிடையே, சோழவந்தானில் தமிழக முதல்வரின் பட வெளியீட்டு விழாவுக்கு வைத்த விளம்பரப் பலகை விழுந்ததில் அரசுப் பேருந்தின் முன் பக்கம் சேதமடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சோழவந்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வைக்கப்பட்ட விளம்பரப் பலகைகளை அகற்றுவதற்கு மாவட்ட நிா்வாகம் போா்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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