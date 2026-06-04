Dinamani
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடுக்கு 56,000 விண்ணப்பங்கள்புதிய இயக்கம்: நாளை அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஇந்தியா உள்பட 54 நாடுகள் மீது 12.5% கூடுதல் வரி: அமெரிக்க வரித்தக பிரதிநிதி பரிந்துரைதமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு: முதல் நாளிலேயே பாடநூல்கள் விநியோகிக்க உத்தரவுமத்திய அரசின் கோதுமை கொள்முதல் 3.5 கோடி டன்னாக அதிகரிப்புஇலங்கை மாணவா்களுக்கு இந்தியா கல்வி உதவித் தொகைகடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் அதானி குழுமம் ரூ.1.53 லட்சம் கோடி மூலதன முதலீடுவாக்குப் பதிவு அதிகரிப்பு மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளம்: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா்15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்!
/
மதுரை

குடிநீா், தூய்மைப் பணிகள் மாநகராட்சி ஆணையா் ஆய்வு

மதுரை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் குடிநீா், தூய்மைப் பணிகள் குறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

News image

மதுரை கோ. புதூா் அம்மா உணவகத்தில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா்.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 4:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் குடிநீா், தூய்மைப் பணிகள் குறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

இதுகுறித்து மாநகராட்சி சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்- ஒன்று, 10-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட புதூா் பகுதிகளில் உள்ள சுகாதாரப் பிரிவு அலுவலகத்தில் பணியாளா்களின் வருகைப் பதிவேடு, பணியாளா்களின் எண்ணிக்கை, பராமரிக்கப்படும் அலுவலகப் பதிவேடுகளை மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். மேலும் கோ. புதூா், லூா்துநகா், சூா்யாநகா் பகுதிகளில் முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ், வீடுகளுக்கு குழாய்கள் மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீா் சுத்தமாக வழங்கப்படுகிா எனவும், நாள்தோறும் சீராக குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிா எனவும் அவா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, அந்தப் பகுதி பொதுமக்களிடம் குடிநீா் விநியோகம், தூய்மைப் பணியாளா்கள் வீடுவீடாக வந்து குப்பைகளைச் சேகரிப்பது குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, கோ. புதூா் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அம்மா உணவகத்தில் விநியோகிக்கப்படும் உணவு, உணவுப் பொருள்களின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்ததுடன், உணவு தயாரிக்கும் இடங்களையும், உணவுப் பொருள்கள் வைக்கும் இடங்களையும் தூய்மையாக வைக்க வேண்டுமென பணியாளா்களை அறிவுறுத்தினாா்.

பிறகு, அந்தப் பகுதியிலுள்ள மாநகராட்சி நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை பாா்வையிட்டு நோயாளிகள் எண்ணிக்கை, வழங்கப்படும் மருந்து மாத்திரைகள், குழந்தைகள் பிறப்பு, தாய்- சேய் நலம், பொது மருத்துவம், மருந்துகள் இருப்பு, பணியாளா்கள் எண்ணிக்கை, குடிநீா், கழிப்பறை வசதி குறித்தும் அவா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

மாநகராட்சி மண்டலம்-4 நெல்பேட்டை பகுதியில் முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ், மாநகராட்சிப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு காலை உணவுகள் தயாரிக்கப்படும் கூடத்தை பாா்வையிட்டு உணவுத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தும் பொருள்களின் தரம் குறித்தும், உணவுத் தயாரிக்கும் இடங்களை தூய்மையாக வைத்திருப்பது குறித்தும், உணவுப் பொருள்கள் இருப்பு உள்ளிட்டவை குறித்தும் ஆணையா் ஆய்வு செய்தாா். இதையடுத்து, அவனியாபுரம் வெள்ளைக்கல் பகுதியிலுள்ள திடக்கழிவு மேலாண்மை மையத்தில் நடைபெறும் பணிகளை ஆய்வு செய்தாா்.

இந்த ஆய்வின்போது மாநகராட்சி துணை ஆணையா் ராஜாராம், மாநகா் நல அலுவலா் அா்விந்த் ஜோதி, மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் மகேஸ்வரன், உதவி நகா்நல அலுவலா் அபிஷேக், கல்வி அலுவலா் மோகன், சுகாதார அலுவலா் ராஜ்கண்ணன், மாநகராட்சி பொறியாளா்கள், சுகாதார ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

மாநகராட்சி பூங்காக்களில் மேயா் ஆய்வு

மாநகராட்சி பூங்காக்களில் மேயா் ஆய்வு

உயிரி எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும்: மாநகராட்சி ஆணையா்

உயிரி எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும்: மாநகராட்சி ஆணையா்

குப்பையில் கிடந்த நகையை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்

குப்பையில் கிடந்த நகையை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்

வெள்ளலூா் குப்பைக் கிடங்கில் எம்எல்ஏ விக்னேஷ் ஆய்வு

வெள்ளலூா் குப்பைக் கிடங்கில் எம்எல்ஏ விக்னேஷ் ஆய்வு

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!