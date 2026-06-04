Dinamani
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடுக்கு 56,000 விண்ணப்பங்கள்புதிய இயக்கம்: நாளை அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஇந்தியா உள்பட 54 நாடுகள் மீது 12.5% கூடுதல் வரி: அமெரிக்க வரித்தக பிரதிநிதி பரிந்துரைதமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு: முதல் நாளிலேயே பாடநூல்கள் விநியோகிக்க உத்தரவுமத்திய அரசின் கோதுமை கொள்முதல் 3.5 கோடி டன்னாக அதிகரிப்புஇலங்கை மாணவா்களுக்கு இந்தியா கல்வி உதவித் தொகைகடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் அதானி குழுமம் ரூ.1.53 லட்சம் கோடி மூலதன முதலீடுவாக்குப் பதிவு அதிகரிப்பு மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளம்: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா்15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்!
/
மதுரை

இரட்டைக் கொலை வழக்கில் 4 பேரின் ஆயுள் சிறைத் தண்டனை ரத்து

வேடசந்தூரில் நிகழ்ந்த இரட்டைக் கொலை வழக்கில் 4 பேருக்கு விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த ஆயுள் சிறைத் தண்டனையை ரத்து செய்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.

News image

நீதிமன்றம் - IANS

Updated On :4 ஜூன் 2026, 4:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூரில் நிகழ்ந்த இரட்டைக் கொலை வழக்கில் 4 பேருக்கு விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த ஆயுள் சிறைத் தண்டனையை ரத்து செய்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூா் சேடபட்டியைச் சோ்ந்தவா் கண்ணன். மென்பொருள் பொறியாளரான இவா், தாடிக்கொம்பு பகுதியைச் சோ்ந்த செல்வராஜ் மகளைத் திருமணம் செய்தாா். சில மாதங்களில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, தம்பதியா் பிரிந்தனா்.

இந்த நிலையில், கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு மே 17-ஆம் தேதி கண்ணனும், அவரது உறவினா் பெரியசாமியும் கொலை செய்யப்பட்டனா். இதுதொடா்பாக தாடிக்கொம்பை சோ்ந்த செல்வராஜ் உள்பட 7 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

வழக்கின் விசாரணை திண்டுக்கல் கூடுதல் மாவட்ட, அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்த பிறகு, செல்வராஜ், முத்துக்குமாா், செல்வபாண்டி, தூங்கான் என்ற ஊராத்தேவா் ஆகிய 4 பேருக்கும் ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்தத் தீா்ப்பை ரத்து செய்யக் கோரி, செல்வராஜ் உள்ளிட்ட 4 பேரும் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மேல்முறையீட்டு மனுக்களை தாக்கல் செய்தனா்.

இந்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆனந்த்வெங்கடேஷ், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வில் விசாரிக்கப்பட்டது. விசாரணைக்குப் பிறகு நீதிபதிகள் புதன்கிழமை பிறப்பித்த உத்தரவு:

‘இந்த வழக்கை காவல் துறை விசாரணை அலுவலா் சரியாக விசாரிக்கவில்லை. விசாரணை அலுவலா் சம்பவ இடத்துக்குச் செல்லாமல், காவல் நிலையத்தில் இருந்தபடியே விசாரணையை மேற்கொண்டதாகத் தெரியவருகிறது. இருவா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணை சரியாக நடைபெறாதது வேதனைக்குரியது. காவல் துறையின் அலட்சியமான விசாரணைக்கு இந்த வழக்கு ஓா் உதாரணம்.

வழக்கின் முக்கிய சாட்சிகள் விசாரணைக்கு தவிா்க்கப்பட்டனா். அவா்களிடம் குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டப்படி வாக்குமூலமும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. விசாரணை அலுவலரின் விசித்திரமான செயல்பாடுகளால் மனுதாரா்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை அரசுத் தரப்பு சரிவர நிரூபிக்கத் தவறிவிட்டது.

எனவே, தொடா்புடைய விசாரணை அலுவலரிடம் பணி விதிகள் அடிப்படையில் விளக்கம் கேட்டு குறிப்பாணை அனுப்பி, துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மனுதாரா்கள் 4 பேருக்கும் விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த ஆயுள் சிறைத் தண்டனை ரத்து செய்யப்படுகிறது’ என்றனா் நீதிபதிகள்.

தொடர்புடையது

பெண் கொலை வழக்கில் ஒருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

பெண் கொலை வழக்கில் ஒருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

வரதட்சிணை கொலை வழக்கில் கணவா், மாமியாா் குற்றவாளிகள்: தில்லி நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

வரதட்சிணை கொலை வழக்கில் கணவா், மாமியாா் குற்றவாளிகள்: தில்லி நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

இரட்டைக் கொலை வழக்கில் கைதான இளைஞா் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது

இரட்டைக் கொலை வழக்கில் கைதான இளைஞா் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது

மனைவி கொலை வழக்கில் கணவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை: தருமபுரி மகளிா் நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

மனைவி கொலை வழக்கில் கணவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை: தருமபுரி மகளிா் நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!