Dinamani
தமிழ் மக்களின் குரலாக ஒலிக்கும் பெருமைமிகு வாய்ப்புக்கு நன்றி! - பிரவீண் சக்ரவர்த்திஅண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!கே.என்.நேரு மீது வழக்குப் பதிவு!திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் முறைகேடு! புகார்களை விசாரிக்க விசாரணை குழு அமைப்பு!!திருச்செந்தூர் கோயில் முறைகேடுகள்: விசாரிக்க 6 பேர் குழு அமைப்பு!பாஜக மாநிலச் செயலர் சுமதி வெங்கடேசன் விலகல்!பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு. நாகராஜன் விலகல்!
/
மதுரை

குரூப்-1 தோ்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஜூன் 8-இல் தொடக்கம்

விருதுநகா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் குரூப்-1 தோ்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 8) தொடங்கப்படும் என விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா தெரிவித்தாா்.

News image

குரூப்-1 தோ்வு - கோப்புப்படம்

Updated On :6 ஜூன் 2026, 12:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் குரூப்-1 தோ்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 8) தொடங்கப்படும் என விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத்தால் குரூப்-1 பணிகளுக்கான அதிகாரப்பூா்வ அறிவிப்பு வருகிற 23-ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது. இந்த நிலையில், முதல் நிலைத் தோ்வுக்குத் தயாராகும் தோ்வா்களுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள், வருகிற 8-ஆம் தேதி முதல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தொடங்கப்படவுள்ளன.

இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகள் சிறந்த, திறன் வாய்ந்த வல்லுநா்களைக் கொண்டு நடத்தப்படவுள்ளன. மேலும், தோ்வா்களுக்கு விலையில்லாப் பாடக் குறிப்புகள் வழங்கப்படுவதோடு, பாடவாரியான தோ்வுகள், முழு மாதிரித் தோ்வுகள் தொடா்ச்சியாக நடத்தப்படும். இதில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவா்கள் இணையதளத்திலும், விருதுநகா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு, தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்துக்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பித்தும் பயன்பெறலாம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

குரூப் 1 தோ்வுக்கு இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் இன்று தொடக்கம்

குரூப் 1 தோ்வுக்கு இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் இன்று தொடக்கம்

குரூப் 1 தோ்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்: தூத்துக்குடியில் இன்று தொடக்கம்

குரூப் 1 தோ்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்: தூத்துக்குடியில் இன்று தொடக்கம்

ஜூன் 4 முதல் குரூப் 1 தோ்வுக்கு கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு

ஜூன் 4 முதல் குரூப் 1 தோ்வுக்கு கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு

தேனியில் ஜூன் 3-இல் குரூப் 1 தோ்வுக்கு பயிற்சி வகுப்பு தொடக்கம்

தேனியில் ஜூன் 3-இல் குரூப் 1 தோ்வுக்கு பயிற்சி வகுப்பு தொடக்கம்

விடியோக்கள்

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!