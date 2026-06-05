விருதுநகா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் குரூப்-1 தோ்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 8) தொடங்கப்படும் என விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத்தால் குரூப்-1 பணிகளுக்கான அதிகாரப்பூா்வ அறிவிப்பு வருகிற 23-ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது. இந்த நிலையில், முதல் நிலைத் தோ்வுக்குத் தயாராகும் தோ்வா்களுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள், வருகிற 8-ஆம் தேதி முதல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தொடங்கப்படவுள்ளன.
இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகள் சிறந்த, திறன் வாய்ந்த வல்லுநா்களைக் கொண்டு நடத்தப்படவுள்ளன. மேலும், தோ்வா்களுக்கு விலையில்லாப் பாடக் குறிப்புகள் வழங்கப்படுவதோடு, பாடவாரியான தோ்வுகள், முழு மாதிரித் தோ்வுகள் தொடா்ச்சியாக நடத்தப்படும். இதில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவா்கள் இணையதளத்திலும், விருதுநகா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு, தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்துக்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பித்தும் பயன்பெறலாம் என்றாா் அவா்.