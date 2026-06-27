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மதுரை

தூய பவுல் ஆலய ஆண்டுத் திருவிழா கொடியேற்றம்

மதுரை பெத்தானியாபுரம் பாஸ்டின் நகா் தூய பவுல் ஆலய ஆண்டுத் திருவிழா கொடியேற்றம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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மதுரை பெத்தானியாபுரம் பாஸ்டின் நகா் தூய பவுல் ஆலயத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆண்டுத் திருவிழா கொடியேற்றத்தில் பங்கேற்றவா்கள்.

Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை பெத்தானியாபுரம் பாஸ்டின் நகா் தூய பவுல் ஆலய ஆண்டுத் திருவிழா கொடியேற்றம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

பாஸ்டின் நகா் தூய பவுல் ஆலய ஆண்டுத் திருவிழா ஜூலை 5-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. திருவிழாவின் தொடக்க நிகழ்வாக கொடியேற்றம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. கத்தோலிக்க திருச்சபையின் மதுரை உயா்மறை மாவட்ட பொருளாளா் எல். அடைக்கல ராஜா பாரம்பரிய முறைப்படியான பூஜைகளை நடத்தி, திருவிழா கொடியை ஏற்றி வைத்தாா்.

முன்னதாக, தூய பவுல் இளையோா் இயக்கத்தினரின் பறை இசையுடன் கொடி பவனி நடைபெற்றது. கொடியேற்றத்தைத் தொடா்ந்து சிறப்புத் திருப்பலி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு அருட்பணி பேரவையினா், அன்பியப் பொறுப்பாளா்கள், துறவற சபையினா், பக்த சபையினா் திரளான இறைமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

திருவிழா நிகழ்ச்சியாக தினமும் மாலையில் ஜெபமாலை வழிபாடும், நவநாள் திருப்பலியும் நடைபெறுகின்றன. ஆண்டுத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான அலங்காரத் தோ் பவனி ஜூலை 4-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. ஜூலை 5-ஆம் தேதி , குழந்தைகளுக்கு புதுநன்மை வழங்கும் நிகழ்ச்சியும், நிறைவு நாள் பூஜைகளும் நடைபெறுகின்றன.

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