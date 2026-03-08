மின்சாரம் பாய்ந்ததில் வியாபாரி உயிரிழப்பு
மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை மின்சாரம் பாய்ந்ததில் வியாபாரி உயிரிழந்தாா்.
காடுபட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஜெயபாண்டி (40). முறுக்கு வியாபாரியான இவா், தனது கிராமத்தில் சொந்தமாக வீடு கட்டி வந்தாா். கட்டுமானப் பணியின் போது, ஞாயிற்றுக்கிழமை தண்ணீா் மோட்டாரை இயக்கினாா்.
அப்போது, அவா் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து காடுபட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
