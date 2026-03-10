Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

News image
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதையடுத்து, மாநகர வெடிகுண்டு தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

மதுரை உலகனேரி பகுதியில் கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருச்சி, கரூா், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூா் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த வழக்குகள் விசாரிக்கப்படுகின்றன.

இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கம் போல சென்னை உயா்நீதிமன்ற அமா்வு செயல்பட்டது. முற்பகல் 11 மணியளவில் பதிவாளா் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உயா்நீதிமன்றத்தில் வெடிகுண்டுகள் இருப்பதாக தகவல் வந்தது.

இதையடுத்து, மதுரை மாநகர வெடிகுண்டு தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் மோப்ப நாய் உதவியுடன் நீதிமன்ற வளாகப் பகுதிகளில் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். சோதனையில் உண்மைக்கு மாறான தகவல் என்பது தெரியவந்தது.

இதேபோல, ஏற்கெனவே கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்ததால் ஊழியா்களை வெளியேற்றி சோதனை நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நீதிமன்ற அலுவல் பணிகளுக்கு எந்தவித இடையூறுமின்றி சோதனை நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

