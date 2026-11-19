நகைக் கடை கொள்ளை வழக்கில் அவதூறு: போலீஸாா் விசாரணை
மதுரை நகைக் கடை கொள்ளை வழக்கில் கைதான மீனாட்சி தவெக நிா்வாகி என தவறான தகவல்கள் பரப்படுவதாக அந்தக் கட்சியினா் அளித்த புகாரின் பேரில், தல்லாகுளம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
மதுரை நகைக் கடை திருட்டு - DNS
மதுரை நகைக் கடை கொள்ளை வழக்கில் கைதான மீனாட்சி தவெக நிா்வாகி என தவறான தகவல்கள் பரப்படுவதாக அந்தக் கட்சியினா் அளித்த புகாரின் பேரில், தல்லாகுளம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
மதுரை புறவழிச் சாலையில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக் கடையில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில், திருப்பாலை பகுதியைச் சோ்ந்த மீனாட்சி கைது செய்யப்பட்டாா். இதையடுத்து, அவா் தமிழக வெற்றிக் கழக நிா்வாகி எனக் குறிப்பிட்டு, அவரது புகைப்படங்களுடன் சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு பதிவுகள் வெளியிடப்பட்டன.
இதன் மூலம், தவெகவுக்கு அவதூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாகக் கூறி, அந்தக் கட்சியின் மேற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தங்கப்பாண்டியன் தலைமையில் அந்தக் கட்சியினா் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாநகரக் காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் புகாா் அளித்தனா்.
இதன் அடிப்படையில் தல்லாகுளம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா். மேலும், மீனாட்சியை தவெக நிா்வாகி எனக் குறிப்பிட்டு புகைப்படங்களைப் பதிவிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட சமூக வலைதளக் கணக்குகளைக் கண்காணித்த போலீஸாா், சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகளை நீக்கக் கோரி எண்ம முறையில் விளக்கக் கடிதம் அனுப்பினா்.
மேலும், மீனாட்சி தவெக நிா்வாகி என முதன்முதலில் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட நபா் யாா் என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
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