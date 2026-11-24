‘தூணில் தீபம் ஏற்றாததற்கு கோயில் நிா்வாகமே காரணம்’
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாததற்கு கோயில் தேவஸ்தானமே காரணம் என மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாததற்கு கோயில் தேவஸ்தானமே காரணம் என மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பது பரவலான குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. குறிப்பாக, தீபம் ஏற்றுவதற்கு ஒரு குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவைக்கூட ஆட்சியா் நிறைவேற்றவில்லை என பல்வேறு தரப்பினரும் தெரிவித்தினா்.
இந்த நிலையில், உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ஒரு குழுவை நியமித்ததாகவும், இந்தக் குழுவை கோயில் தேவஸ்தானம் அங்கீகரிக்கவில்லை எனவும் மாவட்ட ஆட்சியரக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
திருப்பரங்குன்றம் கோயில் அறங்காவலா் குழு தீா்மானத்தின்படியே வழக்கமான இடத்தில் காா்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது என கோயில் நிா்வாகம் தாமாக முன்வந்து விளக்கம் அளித்ததைத் தொடா்ந்து, மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் இந்தத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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