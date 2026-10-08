பூங்கா முருகன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 7.42 லட்சம்
மதுரை பூங்கா முருகன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை வருவாயாக ரூ. 7.42 லட்சம் கிடைத்தது.
மதுரை பூங்கா முருகன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணும் பணியை தொடங்கிவைத்த மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன். உடன் இந்து சமய அறநிலையத் துறை மதுரை மண்டல உதவி ஆணையா் முத்துராமலிங்கம் உள்ளிட்டோா்.
மதுரை பூங்கா முருகன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை வருவாயாக ரூ. 7.42 லட்சம் கிடைத்தது.
மதுரை ராஜாஜி பூங்கா அருகே பூங்கா முருகன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோயிலின் உண்டியல்கள் வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்டு காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன. இதில் பக்தா்கள் காணிக்கையாக ரூ.7,42,097 செலுத்தியிருந்தது தெரியவந்தது. காணிக்கைகளை எண்ணும் பணியில் கோயில் பணியாளா்கள், சமூக ஆா்வலா்கள் ஈடுபட்டனா்.
முன்னதாக, காணிக்கைகளை எண்ணும் பணியை மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்த நிகழ்வில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை மதுரை மண்டல உதவி ஆணையா் முத்துராமலிங்கம், வடக்கு ஆய்வாளா் மதுசூதனராயா், உதவி ஆணையா் தமிழரசன், உதவி ஆணையா் (வருவாய்) கனிராஜ், நிா்வாக அலுவலா் பாலாஜி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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