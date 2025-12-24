ஆா்.எஸ்.மங்கலம் அருகே சுழற் சங்கம் சாா்பில் கிருஸ்துமஸ் விழா
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ். மங்கலம் பகுதியில் சுழற் சங்கம் சாா்பில் கிறிஸ்துமஸ் விழா செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
ஆா்.எஸ். மங்கலம் அருகேயுள்ள வரவணி கிராமத்தில் சுழற் சங்கம் சாா்பில் கிறிஸ்துமஸ் விழா செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. சுழற் சங்கச் செயலா் ஜான் பொன்னையா இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு சங்கத் தலைவா் பாண்டியன் தலைமை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆா்.எஸ். மங்கலம் ஆா்.சி. தேவாலய பங்குத் தந்தை வட்டார அதிபா் தேவசகாயம் கலந்து கொண்டு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கினாா்.
இதில் 20-க்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகள் கலந்து கொண்டனா். இந்த விழாவில் முன்னாள் தலைவா்கள் கந்தசாமி, ஜான் பிரிட்டோ, சுப்பிரமணியன், ஜோதி, ரொட்டேரியன்கள் கல்பனா, அன்பு மலா், சேதுபதி, மருது உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னாள் தலைவா் கருணாகரன் செய்தாா்.