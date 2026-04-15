Dinamani
மக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
ராமநாதபுரம்

ராமேசுவரம் கோயிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பு

News image
Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 10:16 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமேசுவரம் ராமநாத சுவாமி கோயில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பு நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

சித்தரை முதல் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை ராமேசுவரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலில் சுவாமி, பா்வதவா்த்தினி அம்பாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. அக்னி தீா்த்தக் கடற்கரையில் தீா்த்தவாரி நடைபெற்று, நான்கு ரத வீதிகளில் சுவாமி, அம்பாள் உலா நடைபெற்றது.

இதைத் தொடா்ந்து, கோயில் முதல் பிரகாரமான சுவாமி சந்நிதி அருகே சிறப்பு பூஜைகள் செய்த பிறகு, கோயில் சாா்பில், பராபவ ஆற்காடு வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தை கோயில் குருக்கள் உதயகுமாா் வாசித்தாா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கோயில் உதவி ஆணையா் ரவீந்திரன் , சா்வ சாதகம் சிவமணி, பேஷ்காா்கள் கமலநாதன், முனியசாமி, நாகராஜன், இந்து மக்கள் கட்சி மாவட்டத் தலைவா் பிரபாகரன், சுற்றுலாப் பயணிகள், பொதுமக்கள், கோயில் ஊழியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பஞ்சாங்கம் படித்தல் நிகழ்வு

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பஞ்சாங்கம் படித்தல் நிகழ்வு

திருநள்ளாறு கோயிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிக்கும் நிகழ்வு

திருநள்ளாறு கோயிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிக்கும் நிகழ்வு

கீழப்பழுவூா் ஆலந்துறையாா் கோயில் தேரோட்டம்!

கீழப்பழுவூா் ஆலந்துறையாா் கோயில் தேரோட்டம்!

பழனி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பு

பழனி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பு

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு