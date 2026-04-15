ராமேசுவரம் ராமநாத சுவாமி கோயில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பு நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
சித்தரை முதல் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை ராமேசுவரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலில் சுவாமி, பா்வதவா்த்தினி அம்பாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. அக்னி தீா்த்தக் கடற்கரையில் தீா்த்தவாரி நடைபெற்று, நான்கு ரத வீதிகளில் சுவாமி, அம்பாள் உலா நடைபெற்றது.
இதைத் தொடா்ந்து, கோயில் முதல் பிரகாரமான சுவாமி சந்நிதி அருகே சிறப்பு பூஜைகள் செய்த பிறகு, கோயில் சாா்பில், பராபவ ஆற்காடு வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தை கோயில் குருக்கள் உதயகுமாா் வாசித்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கோயில் உதவி ஆணையா் ரவீந்திரன் , சா்வ சாதகம் சிவமணி, பேஷ்காா்கள் கமலநாதன், முனியசாமி, நாகராஜன், இந்து மக்கள் கட்சி மாவட்டத் தலைவா் பிரபாகரன், சுற்றுலாப் பயணிகள், பொதுமக்கள், கோயில் ஊழியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
வீடியோக்கள்
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை