ஆதிரெத்தினேஸ்வரா் கோயில் ஆடிப்பூர திருக்கல்யாண தேரோட்டத் திருவிழா கொடியேற்றம்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம்,திருவாடானை ஸ்ரீசிநேகவல்லி அம்பாள் சமேத ஆதிரெத்தினேஸ்வரா் கோயில் ஆடிப்பூர திருக்கல்யாணத் தேரோட்டத் திருவிழா கொடியேற்றம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் தேவஸ்தானத்துக்கு பாத்தியப்பட்ட இந்தக் கோயிலில் ஆடிப்பூர திருக்கல்யாணத் தேரோட்டத் திருவிழா கொடியேற்றத்தையொட்டி, சினேகவல்லி அம்பாளுக்கு சிவாசாரியா்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க சிறப்பு பூஜைகள் செய்தனா்.
15 நாள்கள் நடைபெறும் இந்தத் திருவிழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் கேடகம், பல்லக்கு, காமதேனு, அன்னம், கிளி, வெள்ளி ரிஷப வாகனம், கமல வாகனம், குதிரை வாகனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் அம்மன் எழுந்தருளி வீதி உலா வருவாா். இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் வருகிற 13-ஆம் தேதியும், திருக்கல்யாணம் வருகிற 16-ஆம் தேதியும் நடைபெறும். இதற்கான ஏற்பாடுகளை ராமநாதபுரம் சமஸ்தான தேவஸ்தான திவான் பழனிவேல் பாண்டியன், தேவஸ்தான சரக பொறுப்பாளா் பாண்டியன், இருபத்தி இரண்டரை கிராம நாட்டாா்கள் செய்தனா்.
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