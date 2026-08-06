Dinamani
பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தினார் வைகோ: மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் புதுச்சேரியில் அமைச்சர்களுக்குத் துறைகள் ஒதுக்கீடு! டாஸ்மாக் கடைகளில் இனி ரசீது கொடுக்க வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றம்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி வீடு திட்டமாக மாறியுள்ளது கலைஞர் கனவுத் திட்டம்! திருமாவளவன்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை - சீமான் விமர்சனம்ஆர்பிஐ-யின் முடிவு எதிரொலி: ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 95.15 ஆக நிறைவு!வட்டி விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமில்லை என்ற அறிவிப்பால் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி உயர்வு!2026-ல் மட்டும் 56 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஈரான்! தொல்லியல் துறைக்கு ரூ.1 கோடி போதுமா? பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுபள்ளிக் கல்வித் துறை நிதி குறைப்பு! பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுதமிழ்நாடு பட்ஜெட்: மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? - கனிமொழி
/
ராமநாதபுரம்

பரமக்குடியில் குறுவட்டார விளையாட்டுப் போட்டி

News image

பரமக்குடியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நயினாா்கோவில் அளவிலான குறுவட்டார விளையாட்டுப் போட்டியை தேசியக் கொடி ஏற்றிவைத்து தொடங்கிவைத்த வழக்குரைஞா் ஏ.ராமமூா்த்தி.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமக்குடி ஆா்.எஸ். ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டிக்கு மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் கே.பாலதண்டாயுதபாணி தலைமை வகித்தாா். தனியாா் பள்ளிகள் மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் ஜெ.ரவி, மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளா் கே.வசந்தி, பள்ளிச் செயலா் பி.ராஜேஸ்கண்ணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

விளையாட்டு வீரா்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஆயிரவைசிய சபை, கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் எஸ்.பாலுச்சாமி, இணைத் தலைவா் ராசி என்.போஸ் ஆகியோா் ஏற்றுக் கொண்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, வழக்குரைஞா் ஏ.ராமமூா்த்தி தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். ஒலிம்பிக் கொடியை வழக்குரைஞா் பி.என்.செந்தில்குமாா் ஏற்றினாா். ஒலிம்பிக் தீபத்தை பள்ளியின் பொருளாளா் ஆா்.முருகானந்தம் ஏற்றி வைத்தாா். பள்ளிக் கொடியை இணைச் செயலா் கே.டி.ஆா்.பிரசன்னா ஏற்றினாா். குறுவட்டார விளையாட்டுக் கொடியை இணைச் செயலா் பி.பிரசன்னா ஏற்றினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பல்வேறு பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு 100, 200, 400 மீட்டா் ஓட்டப் போட்டிகள், தடை தாண்டும் போட்டிகள், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல், ஈட்டி எறிதல், வட்டு எறிதல் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெற்றன.

விளையாட்டுப் போட்டியை உடற்கல்வி இயக்குநா் கே.சரவணக்குமாா், உடற்கல்வி ஆசிரியா் எஸ்.கோபிநாத் ஒருங்கிணைப்பில் பல்வேறு பள்ளிகளின் உடற்கல்வி இயக்குநா்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் நடத்தினா்.

போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

முன்னதாக, பள்ளி முதல்வா் ஆா்.ஜெயபிரமிளா வரவேற்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கட்டடத் தொழிலாளா்களுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் ஓய்வூதியம் தேவை

கட்டடத் தொழிலாளா்களுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் ஓய்வூதியம் தேவை

அரசுப் பள்ளியில் விளையாட்டுப் போட்டிகள்: எம்.எல்.ஏ. பரிசு

அரசுப் பள்ளியில் விளையாட்டுப் போட்டிகள்: எம்.எல்.ஏ. பரிசு

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

விளையாட்டுகளில் சாதனை படைக்க மாணவா்களை தயாா்படுத்த வேண்டும்: முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் இ.மாதவன்

விளையாட்டுகளில் சாதனை படைக்க மாணவா்களை தயாா்படுத்த வேண்டும்: முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் இ.மாதவன்

விடியோக்கள்

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget