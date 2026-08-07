இலங்கை நெடுந்தீவு பகுதியில் படகுடன் கரை ஒதுங்கிய ராமேசுவரம் மீனவா்கள்

ராமேசுவரம் மீனவா்கள் சென்ற விசைப் படகு பழுது காரணமாக நடுக் கடலில் தத்தளித்த நிலையில், பலத்த காற்றால் இலங்கை நெடுந்தீவு கடல் பகுதியில் வியாழக்கிழமை கரை ஒதுங்கியது. இதையடுத்து, படகிலிருந்த மீனவா்கள் 11 பேரிடம் இலங்கை நீரியல் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்திலிருந்து 434 விசைப் படகுகளில் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட மீனவா்கள் மீன்வளத் துறை அனுமதி பெற்று புதன்கிழமை கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்றனா். இந்த நிலையில், நள்ளிரவில் கச்சத்தீவு- நெடுந்தீவுக்கு இடையே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேசுவரத்தை சோ்ந்த படகு பழுதாகி நடுக் கடலில் நின்றது.
இந்தப் படகில் உரிமையாளா் ரமேஷ் (47), மீனவா்கள் அமலதீபன் (37), கொ்சின் ரிஷப் (28), ஹெண்ட்ரி ரோகித் (25), ஜான் ரிக்சா்ட் (46), வெள்ளைச்சாமி (43), ஆனந்த் (45), ரோகன் (40), சைமன் (39), ஆரோக்கிய அசோக் (48), பெரியகருப்பன் (50) ஆகியோா் இருந்தனா்.
இதைத்தொடா்ந்து, மீனவா்கள் பல மணி நேரம் படகை சீரமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டும் பலனில்லை. இந்த நிலையில், பலத்த காற்றால் வியாழக்கிழமை காலையில் நெடுந்தீவு கடற்கரையில் இந்தப் படகு கரை ஒதுங்கியது.
இதைத்தொடா்ந்து, இலங்கை மீனவா்கள் ராமேசுவரம் மீனவா்களை பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் சென்று நெடுந்தீவு நீரியல் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனா். அவா்கள் ராமேசுவரம் மீனவா்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், இலங்கை அரசு மனிதாபிமான அடிப்படையில் விசைப் படகை சீரமைத்து, 11 மீனவா்களையும் அனுப்பி வைக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மீனவா்கள் சங்கத்தினா் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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