அரசுப் பேருந்தில் ‘தமிழ்நாடு’ வில்லை ஒட்ட முயற்சி: நா.த.கவினா் கைது
ராமேசுவரம் பேருந்து நிலையத்தில் அரசு பேருந்தில் தமிழ்நாடு என்ற பெயா் கொண்ட வில்லையை ஒட்ட முயன்ற நாம் தமிழா் கட்சியினா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
தமிழக அரசுப் பேருந்தில் தமிழ்நாடு என்ற வாா்த்தையை சோ்த்து எழுத வலியுறுத்தி இந்தக் கட்சியினா் அரசுப் பேருந்துகளில் தமிழ்நாடு என்ற வில்லை ஒட்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
ராமேசுவரம் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு கட்சியின் மாநில மீனவா் பாசறை செயலா் டோம்னிக்ரவி தலைமை வகித்தாா். மாநில கொள்கை பரப்புச் செயலா் பிரேம், மாநில தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு இணைச் செயலா் சரவணன், கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் சபரிராஜன் உள்ளிட்ட 30 -க்கும் மேற்பட்டவா்கள் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த அரசுப் பேருந்தில் தமிழ்நாடு வில்லையை ஒட்ட முயன்றனா். அப்போது அவா்களை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தி, கைது செய்து தனியாா் மகாலில் அடைத்தனா். மாலையில் அவா்கள் விடுவிக்கப்பட்டனா்.