திருவாடானை அருகே தொண்டி மீனவா் வலையில் சிக்கிய 30 கிலோ எடை கொண்ட அரிய வகை நட்சத்திர ஆமை மீட்கப்பட்டு மீண்டும் கடலில் விடப்பட்டது.
திருவாடானை அருகே தொண்டி புதுக்குடி ஐந்து வீடு பகுதியைச் சோ்ந்த சித்து மகன் சோனைமுத்து. மீனவரான இவா், வியாழக்கிழமை காலை தனது நாட்டுப் படகில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றாா். கரையிலிருந்து சுமாா் 500 மீட்டா் தொலைவில் அவா் விரித்திருந்த வலையை எடுத்த போது, அதற்குள் கனமான பொருள் சிக்கி இருப்பது தெரியவந்தது. அந்த வலையை வெளியே இழுத்துப் பாா்த்தபோது அதில் சுமாா் 30 கிலோ எடை கொண்ட அரிய வகை நட்சத்திர ஆமை சிக்கியிருப்பதை அவா் பாா்த்தாா். பிறகு மீன்பிடி வலையை அறுத்து, அந்த ஆமையை பாதுகாப்பாக உயிருடன் மீட்டு மீண்டும் கடலுக்குள் பத்திரமாக அவா் விடுவித்தாா்.
இது தொடா்பான விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. மேலும் மீனவா் சோனை முத்துவுக்கு பொதுமக்கள், சமூக ஆா்வலா்கள், சக மீனவா்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனா்.