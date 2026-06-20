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ராமநாதபுரம்

பெண்களிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு: இருவா் கைது

ராமநாதபுரம் அருகே பெண்களிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது செய்யப்பட்ட மூா்த்தி (எ) முருகேசன், சுரேஷ் (எ) சூரியா.

Updated On :20 ஜூன் 2026, 2:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் அருகே பெண்களிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ராமநாதபுரம் அடுத்துள்ள வாலாந்தரவை பகுதியில் முகமூடி அணிந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மா்ம நபா்கள் பெண்களிடம் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்றனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கேணிக்கரை காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.

இந்த நிலையில், தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தியதில் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பில் ஈடுபட்டதாக மூா்த்தி (எ) முருகேசன் (23), சுரேஷ் (எ)சூரியா (25) ஆகிய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து, அவா்கள் நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை முன்னிலைபடுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

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