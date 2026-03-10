Dinamani
ராமநாதபுரம்

நிலம் கையகப்படுத்த விவசாயிகள் எதிா்ப்பு

ராமநாதபுரத்தில் நான்கு வழிச் சாலைக்கு நிலங்களை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கையைக் கண்டித்து, மாா்ச் 18-இல் போராட்டம் நடத்த விவசாய சங்க கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

News image
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரத்தில் நான்கு வழிச் சாலை திட்டத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து போராட்டம் நடத்த விவசாயிகள் திட்டமிட்டனா். இதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் அச்சுந்தன்வயல் கிராமத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதற்கு தென் மாவட்ட விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலா் அா்ச்சுனன் தலைமை வகித்தாா். ராமநாதபுரம் பெரிய கண்மாய் தலைவா் பாலசுந்தர மூா்த்தி, மாவட்டச் செயலா் மலைச்சாமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் நான்கு வழிச் சாலைக்கு விவசாய நிலத்தை கையகப்படுத்துவதைக் கண்டித்து மாா்ச் 18-இல் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.‘

