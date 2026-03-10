ராமநாதபுரத்தில் நான்கு வழிச் சாலைக்கு நிலங்களை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கையைக் கண்டித்து, மாா்ச் 18-இல் போராட்டம் நடத்த விவசாய சங்க கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
ராமநாதபுரத்தில் நான்கு வழிச் சாலை திட்டத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து போராட்டம் நடத்த விவசாயிகள் திட்டமிட்டனா். இதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் அச்சுந்தன்வயல் கிராமத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு தென் மாவட்ட விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலா் அா்ச்சுனன் தலைமை வகித்தாா். ராமநாதபுரம் பெரிய கண்மாய் தலைவா் பாலசுந்தர மூா்த்தி, மாவட்டச் செயலா் மலைச்சாமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் நான்கு வழிச் சாலைக்கு விவசாய நிலத்தை கையகப்படுத்துவதைக் கண்டித்து மாா்ச் 18-இல் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.‘
டிரெண்டிங்
காவிரி ஆற்றில் இறங்கி போராட்டம்: 50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கைது
சாத்தான்குளத்தில் வா்த்தக சங்க புதிய நிா்வாகிகள் மாா்ச் 9இல் பதவியேற்பு
துணை முதல்வா் உதயநிதி மாா்ச் 6இல் குலசேகரம் வருகை
செய்யாறு - ஆற்காடு சாலையில் 10.6 கி.மீ. நான்கு வழிச் சாலை பணி: கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஆய்வு
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...