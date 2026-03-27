ராமநாதபுரம் தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கீடு: கண்டித்து அதிமுகவினா் சுவரொட்டி

தங்கச்சிமடம் பகுதியில் அதிமுகவினரால் ஒட்டப்பட்டுள்ள சுவரொட்டி.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 7:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியை பாஜகவுக்கு ஒதுக்கியதைக் கண்டித்து தங்கச்சிமடத்தில் அதிமுகவினா் சுவரொட்டி ஒட்டியுள்ளனா்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால் அதிமுகவினா் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனா். இந்த நிலையில், அதிமுக வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ள ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியை பாஜகவுக்கு வழங்கியதை பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி உடனே மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டுமென வலியுறுத்தி தங்கச்சிமடம் நகா் முழுவதும் சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

பாஜகவுக்கு உதகை தொகுதி ஒதுக்கீடு: அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி!

தே.ஜ. கூட்டணியில் ஐஜேகேவுக்கு 2 இடங்கள் ஒதுக்கீடு!

அதிமுக கூட்டணி தொகுதிப் பங்கீடு நிறைவு?

